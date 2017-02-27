Украинские специалисты уезжают из страны, чтобы (не)вернуться

Трое из пяти выпущенных украинскими вузами бакалавров стремятся покинуть страну. Но достоверной картины о миграции населения Украины сегодня нет ни у кого, сознаются демографы.

По данным Государственной пограничной службы Украины, в 2016 году украинцы пересекали границу своей страны свыше 20 млн раз. Из них на границу с Польшей пришлось 10 млн, с Россией - 5 млн, с Венгрией - 3 млн, уточняет в интервью DW Олег Слободян, помощник главы Государственной пограничной службы. "Это данные только нашей внутренней статистики. Сюда входят и так называемые "челноки", которые торгуют в приграничных областях и могут за день пересечь границу несколько раз. То есть, эти миллионы не указывают количество пересечения границы отдельно каждым гражданином", - рассказывает Слободян.

Очень многие едут искать работу. Несмотря на войну, сохраняется большой поток и в Россию. "Но поскольку на протяжении уже нескольких лет мы не ведем статистику о цели поездки, трудно сказать, сколько из них едут на заработки. Приблизительно, по моей оценке, из тех 5 миллионов, которые выезжали в Россию, работать едут 30-40 процентов", - делает вывод пограничник.

Почему молчит украинская статистика?

Собирая материал, DW столкнулась с тем, что трудно найти конкретные цифры миграции украинцев: сколько уезжает на заработки за рубеж, сколько там учится, сколько остается. Отчета Государственной службы статистики Украины за 2016 год еще нет. В документе за 2015 год, который доступен в интернете, число экономически активного населения составляет немногим менее 17 млн человек. Но не указано, какое количество из них работало за границей.

Украина многого не знает о своих гражданах, уверена Элла Либанова, доктор экономических наук, директор Института демографии и социальных исследований имени М.В.Птухи Национальной академии наук Украины.

По мнению специалиста, реальных цифр, отражающих миграционные процессы на Украине, нет сегодня ни у кого, поскольку главная проблема - отсутствие данных о населении. "Последняя перепись жителей страны проводилась еще в 2001 году, тогда как ООН рекомендует делать это раз в десятилетие. Вы нигде не найдете надежной статистики, в том числе - сколько украинцев выезжает на заработки. Что сегодня происходит с населением Украины, я, как демограф, не знаю", - сознается ученый.

Соседние страны забирают умы и руки

Для получения хоть какой-то информации Институт демографии и социальных исследований Украины наладил связи с организациями украинских эмигрантов. "Это наиболее надежный источник. Большинство украинцев уехали на заработки в страны ЕС, воспользовавшись визами, по которым нельзя работать. Если, например, польские работодатели просят у своего правительства выдать разрешения на легальную работу миллиону сезонных рабочих украинцев, то мы понимаем, что этот миллион там действительно есть", - рассказывает Элла Либанова.

Трудно фиксировать и количество украинских студентов, которые учатся за рубежом. Госслужба статистики такими данными не располагает. Известно, что в 2015 году вузы страны выпустили 374 тысячи бакалавров. По словам демографа, молодежь с Украины охотно едет за дипломами бакалавра в Польшу, Чехию и Словакию. Эти страны получают от ЕС гранты, рассчитанные на определенное количество студентов. Но сегодня поляки, чехи, словаки едут учиться дальше на Запад, поэтому их места занимает украинская молодежь.

Население европейских стран стареет, поэтому университеты и колледжи Восточной Европы охотно берут украинцев из-за схожести языка, культурных традиции, общей христианской религии. Кроме того, в последние годы в украинских городах представители вузов Польши, Чехии массово агитируют приехать к ним на учебу. Среди преимуществ для украинских абитуриентов - отсутствие вступительных экзаменов и платы за обучение. При этом студенты могут подрабатывать.

Страну покидают высококвалифицированные биохимики, химики, физики, инженеры, врачи. В последние годы начали уезжать и гуманитарии. Сколько - профессор затрудняется сказать. По ее словам, львовские университеты уже не могут удержать от выезда на заработки и профессоров, которые постарше возрастом. Европейский университет за четыре академических часа в месяц платит им 2000 евро, даже предоставляет переводчика.

Запад привлекает высоким уровнем жизни и верой в мечту

"Трое из пяти украинских студентов с дипломом бакалавра ищут за границей возможность получить диплом магистра. Такова наша статистика", - рассказал в интервью DW директор центра карьерного развития Stud-Point Владимир Швец.

По его словам, в 2015-2016 годах 70 тысяч украинцев прошли обучение за границей, преимущественно в Европе. Но возвращаются домой не больше 20 процентов. Многие молодые специалисты уезжают за границу открыть старт-ап, что престижно и модно. Но они не совсем понимают, что на Западе их грезы могут также быстро разбиться о суровую реальность, размышляет Владимир.

Его центр занимается трудоустройством выпускников и студентов именно на Украине - и он не агитирует эмигрировать. По мнению Владимира Швеца, можно неплохо заработать и в небольшой начинающей украинской фирме. "В ней больше возможностей раскрыть свой потенциал, чем в международной корпорации с ее жесткими правилами, стандартами и длинной карьерной лестницей", - уверен он.

Впрочем, переоценивать ситуацию с эмиграцией украинцев тоже не стоит, полагает Элла Либанова. Украина на протяжении столетий отпускала людей в соседние страны. "Просто в советские годы ехали в Москву, вглубь России. Теперь едут в Польшу и дальше на Запад", - говорит она.

Олег Климчук, Киев