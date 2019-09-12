The American Interest (США): встреча Трампа и Зеленского? Хотя если подумать...

Украинцы растеряны и не без оснований. После того, как в апреле новый президент Украины Владимир Зеленский одержал сокрушительную победу на выборах, он и его команда ждут обещанного приглашения в Вашингтон и встречи с президентом Трампом. Но визит в Овальный кабинет все откладывался и откладывался, и Зеленский надеялся, что он встретится с Трампом хотя бы в Варшаве, во время организованных Польшей мероприятий по поводу 80-й годовщины вторжения нацистов, на которых должны были присутствовать оба лидера.

Однако и эта встреча была отменена, поскольку Трамп решил не ехать в Польшу под предлогом того, что ему надо наблюдать за подготовкой к урагану Дориан. Вместо него в Варшаве Зеленский встретился с вице-президентом Майком Пенсом (Mike Pence). Это стало второй за короткий срок встречей Зеленского с высокопоставленным американским чиновником: неделей ранее бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон (John Bolton) посетил Киев, где и встретился с украинским лидером. Зеленскому уделили внимание видные представители истеблишмента США, но договориться о встрече с Трампом ему так и не удается. Хотя Трамп и стал одним из первых лидеров, кто поздравил Зеленского с его большой победой в апреле, с тех пор он проявлял к Украине и Зеленскому полнейшее равнодушие.

К чести Пенса и Болтона, оба они заверили Украину в том, что США поддерживают эту страну, ставшую жертвой российского вторжения в 2014 году и до сих пор подвергающуюся агрессии со стороны России. Такие заверения очень важны, но было бы лучше, если бы Украина их услышала непосредственно из уст самого президента США - особенно сейчас, когда Болтон покинул администрацию.

В 2014 году российский президент Владимир Путин незаконно аннексировал Крымский полуостров, а затем послал российские войска в восточный регион Украины - Донбасс. Сам Путин, однако, отрицает, что там действуют российские военные. В результате было убито более 13 тысяч украинцев, 298 человек погибло, когда российский снаряд сбил самолет Малайзийских авиалиний, а почти две тысячи украинцев были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий. Ситуация с правами человека в Крыму, находящемся де- факто под контролем России, ужасна, и за все это несет ответственность Путин.

В 2017 году Трамп, в отличие от президента Обамы, который упорно вопреки здравому смыслу отказывался помогать Украине оружием, согласился обеспечить этой стране поддержку ракетными комплексами "Джавелин" и другими подобными системами. Всем известно, что Трамп часто любит делать противоположное тому, что делал его непосредственный предшественник.

Но сейчас Трамп напоминает Обаму, и не в хорошем смысле. За весь свой президентский срок Обама так и не посетил Украину, упустив возможность продемонстрировать солидарность США со страной, которую буквально атаковал Путин. Трампу тоже еще предстоит приехать на Украину. Обама, по крайней мере, неоднократно принимал у себя предшественника Зеленского, Петра Порошенко. А Трамп не только не торопится приглашать своего украинского коллегу в Вашингтон, но и заморозил одобренную конгрессом военную помощь Украине в 250 миллионов долларов - решение, которое раскритиковали обе партии на Капитолийском холме. По словам представителей администрации, Трамп дал задание Болтону и министру обороны Марку Эсперу (Mark Esper) пересмотреть военную помощь, предназначенную для Украины. Пентагон уже дал на нее зеленый свет, и Болтон не может быть причиной дальнейших задержек. Проблема, похоже, в самом президенте.

Сейчас самое подходящее время на высоком уровне продемонстрировать поддержку США Украине. Украинцы полны решимости более тесно интегрироваться с Европейским союзом и надеются, что Зеленский начнет серьезно бороться с коррупцией - опухолью, которая десятилетиями поедала Украину.

Контраст между поддержкой, продемонстрированной главными советниками Трампа и вице-президентом США, и отсутствием интереса у самого президента, не только сбивает с толку, но и опасен. Путин вполне может счесть, что позиция Трампа позволяет усилить военное и иное давление на Украину, несмотря на исторический обмен пленными, состоявшийся в прошлые выходные. Кроме того, позиция Трампа деморализует украинцев, которые находятся буквально на передовой, защищаясь от продолжающейся российских агрессии и посягательств, ежедневно принося этой борьбе жертвы. Короче говоря, Трамп рискует одновременно ободрить Путина и оттолкнуть украинцев. Зачем? Правдоподобными кажутся два объяснения.

Во-первых, и будучи кандидатом в президенты и уже будучи президентом Трамп последовательно стремился улучшить отношения с Путиным. Во время саммита "Большой семерки" во Франции в прошлом месяце, как и на прошлом собрании в Канаде, Трамп призвал к восстановлению "Большой восьмерки", вернув в ее ряды путинскую Россию. Россия была исключена из нее после вторжения на Украину, нелегальной аннексии украинского Крымского полуострова и дальнейших атак на Донбасс. Трамп не упомянул об этом факте и не поставил условием возвращения России в "Большую восьмерку" отвод ее войск с востока Украины и возвращение Украине контроля над Крымским полуостровом. Вместо этого он несколько раз несправедливо заявил, что Путин "переиграл" Обаму, и за это тот его выгнал [из G8]. В 2014 году все лидеры "Большой семерки" единодушно согласились, что Путин не должен входить в группу. Трамп ни разу не сказал о своем российском коллеге ни одного дурного слова, а вместо этого всегда утверждал, что для мира будет лучше, если Россия и США "договорятся". Украина же, несомненно, стала бы одной из жертв такого сближения.

Второе объяснение позиции Трампа, возможно, еще более неприятно. Личный адвокат Трампа Руди Джулиани (Rudy Giuliani) оказал давление на новое украинское правительство, чтобы начать расследование против бывшего вице- президента и кандидата в президенты от демократической партии Джо Байдена (Joe Biden). Джулиани утверждает, что Байден вмешался в дело, чтобы закрыть украинское расследование с участием его сына Хантера и одной неоднозначной украинской компании. Недавно отправленный в отставку генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, поначалу действовавший совместно с Джулиани, в конце концов признал, что у него нет никаких доказательств, подтверждающих, что Байден и его сын делали что-то не так.

Согласно информации в "Нью-Йорк таймс" (The New York Times) Джулиани также пытался повернуть под другим углом дело о заговоре с участием России, утверждая, что на самом деле это Украина была замешана в предвыборной кампании Клинтон, а не Россия - в кампании Трампа, и что именно это дело и должно расследоваться как в Киеве, так и в Вашингтоне. В качестве доказательства он ссылается на бывшего украинского депутата, который разоблачил бывшего руководителя предвыборной компании Трампа Пола Манафорта (Paul Manafort), получавшего незаконные выплаты. Действительно Манафорт, который сейчас сидит в тюрьме, вел поистине гнусную деятельность.

Несмотря на то, что это может иметь пагубные последствия для американо- украинских отношений, Джулиани, похоже, одержим желанием впутать киевские власти во внутреннюю политику США. Он накрутил некоторых представителей СМИ, чтобы они обвиняли Украину в сговоре с демократами, а не Россию в сговоре с республиканцами. Похоже, он убедил Трампа обусловить приглашение Зеленского в Вашингтон тем, что Украина согласится начать дело против Байдена, а также расследовать возможный сговор между украинцами и представителями избирательной кампании Клинтон.

Зеленский должен противостоять такому давлению, даже если это будет стоить ему встречи с Трампом в Овальном кабинете. Редакция "Вашингтон пост" (Washington Post) так заявила об этом: "Трамп не просто просит помощи Украины в своей президентской кампании - он пытается использовать военную помощь США, в которой страна отчаянно нуждается, чтобы вымогать эту помощь".

В понедельник три комитета Палаты представителей - по иностранным делам, разведке, надзору и правительственным реформам - объявили о начале расследования по этому вопросу. "Решение администрации Трампа отказать Украине в жизненно важной для нее помощи - лишь последняя из ряда подрывающих внешнюю политику США мер, предпринятых президентом, чтобы задобрить Россию, ставя его личные интересы выше национальных интересов страны", говорится в совместном заявлении председателей комитетов от демократической партии.

В то время как Украина и Зеленский отчаянно нуждаются в полной поддержке Запада и особенно Соединенных Штатов, Трамп ставит свои политические и избирательные интересы выше национальных интересов безопасности США. Конгресс должен вмешаться и потребовать прекратить такое безрассудное поведение. Он должен оказать коллегиальное судебное давление, чтобы обеспечить военную помощь Украине, которой как рычагом пользуются Трамп и Джулиани.

Кроме того, Зеленский, как ожидается, в этом месяце отправится в Нью-Йорк, чтобы выступить на Генеральной ассамблее ООН. Возможно, Палате представителей и Сенату следует пригласить Зеленского посетить Капитолий и выступить с совместным обращением к Конгрессу, если сам Трамп откажется принять его у себя. Зеленского. Такие прецеденты уже были: Конгресс удостоил этой чести предыдущего украинского президента Виктора Ющенко в 2005 году. В конце концов, это может быть не хуже встречи Зеленского с Трампом.

Примечание: Эта статья была изначально опубликована до отставки советника по национальной безопасности Джона Болтона. Впоследствии, в связи с этим событием в статью внесли изменения.

Дэвид Крамер

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