Bloomberg: медовый месяц у украинского президента закончился

Победа над коррупцией и восстановление мира оказались очень труднодостижимыми целями.

Украинский президент Владимир Зеленский пришел к власти благодаря двум основным обещаниям: побороть поразившую страну коррупцию и установить мир на востоке Украины. На первом направлении он начинает утрачивать свои позиции, а на втором испытывает нарастающее давление, так как от него требуют движения вперед.

После того, как Зеленский со своей партией одержал в этом году уверенную победу на двух выборах, ему удивительно везет. Популярность президента выросла благодаря хорошему урожаю, неожиданному экономическому росту и успешному обмену пленными с Россией. Прежняя администрация несколько лет не могла добиться таких успехов.

Но похоже, что сейчас медовый месяц Зеленского подходит к концу. Ключевой реформатор и бывший союзник Зеленского Александр Данилюк подал в отставку с поста руководителя Совета национальной безопасности и обороны Украины, потому что был недоволен отношениями президента с миллиардером Игорем Коломойским.

Бывший министр финансов, инвестиционный менеджер и консультант McKinsey & Co Данилюк придавал веса Зеленскому, помогая ему стать приемлемым человеком для западных партнеров, которые видели в этом бывшем комедийном актере нечто вроде клоуна-популиста. Данилюк ушел из правительства Петра Порошенко, так как был недоволен отсутствием перемен в политике страны, в борьбе с коррупцией, в регуляторной и юридической практике. Он поддержал Зеленского, и люди поверили, что Зеленский порвет с прошлым и начнет все с чистого листа.

Однако Данилюка беспокоила одна серьезная проблема: возможное влияние со стороны его злейшего врага Коломойского, чей телеканал помог Зеленскому сделать карьеру комедийного актера. "Если возникнет опасность того, что Коломойский всплывет где-то рядом с Зеленским, я не смогу даже рядом стоять, так как это очень сильно навредит моей репутации", - сказал мне Данилюк в марте. С тех пор Коломойский всплывал неоднократно. Более того, он вознамерился вернуть себе национализированный "Приватбанк".

Таким образом, уход Данилюка на фоне разногласий с влиятельным руководителем администрации Зеленского, который когда-то занимался у Коломойского юридической работой, это плохой знак для президентской администрации. До этого были и другие, менее заметные отставки, в том числе, авторитетного начальника национальной полиции и польского чиновника, руководившего украинской дорожной службой.

В этом прослеживается закономерность, которая преследовала Порошенко. Профессионалы из частного сектора и успешные зарубежные реформаторы, которых ставили на руководящие должности, быстро разочаровывались в темпах перемен, а иногда выражали недовольство ненадлежащим давлением со стороны друзей и деловых партнеров президента. Неспособность этих людей добиться успеха и их уход ослабляли позиции Порошенко и способствовали тому, что он потерпел поражение от Зеленского.

Зеленскому нужна любая поддержка. Его правительство не только проводит масштабные реформы, включая долгожданную либерализацию земельного рынка Украины, но и пытается побороть такую широко распространенную практику, как уклонение от уплаты налогов. Сделать это очень непросто, так как украинцы пока не почувствовали особых экономических улучшений.

Но продемонстрировать успехи по второму президентскому обещанию - покончить с войной на востоке Украины - тоже будет непросто. Связанный с Украиной скандал в США нанес мощный удар по попыткам Зеленского расширить западную коалицию, которая помогла бы ему заключить соглашение с российским президентом Владимиром Путиным. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, который твердо поддерживал Украину и ее боевые действия даже тогда, когда европейские посредники начинали колебаться, ушел в отставку, потому что его втянули в политическую свару [между Трампом и Байденом]. А еще у США нет посла в Киеве.

Внимание США отвлечено, и Кремль пытается навязать сделку, которую многие на Украине расценят как предательскую. Она основана на так называемой формуле Штайнмайера, нынешнего президента Германии. Будучи министром иностранных дел, Франк-Вальтер Штайнмайер предложил предоставить автономию украинским районам, удерживаемым в настоящее время пророссийскими сепаратистами, сделав это сразу после проведения в соответствии с украинским законодательством выборов в местные органы власти, которые должны получить международное признание.

При Порошенко Украина не соглашалась на выборы, пока ей не вернут контроль над границей так называемых ДНР и ЛНР с Россией, и эта ее позиция никогда не была популярна среди переговорщиков из Франции и ФРГ. Без американской поддержки Зеленский, скорее всего, будет вынужден согласиться на формулу Штайнмайера, в соответствии с которой выборы придется проводить на территориях, контролируемых ставленниками России, а присутствие международных наблюдателей станет единственной гарантией их легитимности.

Для Зеленского это очень опасно. Пара неверных шагов - и он может пойти по пути Порошенко, что вызовет огромное разочарование. А Украина в этом случае подтвердит репутацию страны, которой руководят люди, предающие надежды своего народа. Ему нужны быстрые победы, однако совершенно непонятно, откуда он их возьмет.

Леонид Бершидский

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