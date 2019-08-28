Der Tagesspiegel (Германия): вот почему есть новая надежда на окончание войны на Украине

На полях саммита Большой семерки Германия и Франция выступили с инициативой новой встречи в верхах, посвященной конфликту на Украине. Туда будет приглашен и Путин. Это могло бы стать переломным моментом в нынешней ситуации.

Российский президент Владимир Путин, конечно, не участвовал в саммите G7 во французском Биаррице, но его имя в ходе встречи упоминалось. Президент США Дональд Трамп выступил за возвращение Путина в этот "клуб", но натолкнулся на сопротивление большинства других глав государств и правительств.

Тем не менее канцлер Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон решили пригласить Путина на другой саммит: "Франция и Германия в ближайшие недели организуют саммит в "нормандском формате", чтобы добиться конкретных результатов", - гласило короткое заявление по результатам встречи G7 в Биаррице.

Таким образом, Германия и Франция предпринимают очередную попытку положить конец войне на Украине дипломатическими средствами. С момента российской интервенции на востоке Украины в 2014 году погибли более 13 тысяч человек. В Донбассе сепаратисты, получающие от Москвы поддержку в виде оружия и живой силы, воюют против украинской армии.

Проложить дорогу к миру должны были Минские соглашения, достигнутые в 2015 году, но их положения до сих пор не выполнены. Хотя ситуация на фронте давно остается неизменной, стабильного перемирия как не было, так и нет. Наблюдатели ОБСЕ в самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республиках" буквально ежедневно регистрируют десятки взрывов и иных нарушений перемирия.

"Нам нужно новое начало"

Германия и Франция пытались играть роль посредников в урегулировании этого конфликта. В июне 2014 года Меркель встречалась с президентами Украины, России и Франции в Нормандии, чтобы договориться об окончании боевых действий. Последняя встреча в таком формате, получившем название "нормандского", состоялась в октябре 2016 года в Берлине.

Новый саммит мог бы, наконец, подстегнуть мирный процесс на Украине. Для этого сложились вполне благоприятные предпосылки: на Украине пришел к власти новый президент - Владимир Зеленский, выступающий за возобновление переговоров.

"Нам нужно новое начало, новый толчок, - сказал посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью нашему изданию. - Нам нужно, наконец, начать говорить и действовать". В конце президентства Петра Порошенко, предшественника Зеленского, русские, по словам дипломата, отказывались вести переговоры. "Теперь же больше не может быть никаких отговорок".

Встреча может состояться в сентябре в Париже

Вот уже три года не было встреч в верхах, посвященных урегулированию конфликта на Украине, и это связано, среди прочего, с тем, что Берлин и Париж соглашались на новый саммит только в случае прогресса при выполнении ранее достигнутых договоренностей. Теперь же Макрон сказал в Биаррице, что появились предпосылки для "полезного саммита". По словам французского президента, он мог бы состояться в сентябре в Париже.

Перед встречей G7 Макрон пригласил Путина во Францию и обсудил с ним, в частности, тему саммита по Украине. В Берлине же говорят, что точная дата саммита пока не определена. В любом случае, в преддверии встречи внешнеполитические эксперты сторон пообщаются между собой.

Глава МИД Германии Хайко Маас (Heiko Maas) на прошлой неделе встретился в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым и потребовал от России "конструктивного сотрудничества на востоке Украины". Впрочем, в Берлине поговаривают, что для немцев эта встреча, похоже, намного важнее, чем для русских.

Как бы то ни было, Меркель и Макрон в Биаррице четко дали понять: о возвращении Путина за стол переговоров Большой семерки можно будет говорить лишь тогда, когда Россия выполнит обязательства в рамках Минских соглашений по Украине.

Клаудиа фон Зальцен