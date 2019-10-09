Хочешь мира, готовься к войне. В Киеве мыслят иначе (Tygodnik Solidarno's'c , Польша)

В англоязычной литературе можно встретить выражение "следуй за деньгами": именно они указывают на интересы, замыслы и скрывающиеся за словами реальные намерения тех или иных действующих лиц. Тот же принцип справедлив для международной политики, пользующейся риторическими фигурами и громкими заявлениями. Чтобы лучше понять намерения государств, следует чуть внимательнее присмотреться к тому, на что в ближайшем будущем они планируют тратить деньги.

Сейчас у нас как раз есть для этого возможность, поскольку как Российская Федерация, так и Украина подготовили проекты своих бюджетов на следующий год. Оба государства ведут переговоры на тему урегулирования ситуации в Донбассе. В Киеве, а также во многих других украинских городах в прошлые выходные прошли протестные акции "против капитуляции". Участники митингов и демонстраций называют ей согласие Киева на так называемую формулу Штайнмайера, которую, по мнению экс-президента Петра Порошенко следует называть, скорее, "формулой Путина", ведь она соответствует интересам Москвы и позволяет ей добиться всех политических целей в отношении украинского государства. Протестующие начали даже создавать специальные комитеты, которые собираются следить за тем, чтобы администрация президента Зеленского не подписала расходящееся с украинскими национальными интересами соглашение.

Российская пресса называет этих людей националистами и экстремистами. В недавнем пространном интервью, которое дал министр обороны Шойгу (обычно он сторонится СМИ, это его первый разговор с ними с 2013 года), прозвучала следующая фраза: "Когда-то экстремистов на Украине все равно придется останавливать. Жаль только, что это не было сделано раньше". Может быть, это лишь угрозы, но, может быть, и нечто большее, раз Москва, о чем сообщил прессе экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, стянула к границе значительные силы: как минимум 80 тысяч военных, 1 800 танков и 2 400 боевых машин пехоты. Это не означает, что она готовится к нападению, но такая эскалация напряженности в любом случае призвана оказать давление на Киев. Разведка Украины также сообщает, что сепаратисты готовятся занять территорию, с которой в рамках минских договоренностей планируется вывести украинские подразделения.

В эти выходные независимые белорусские страницы в социальных сетях сообщали о значительной концентрации вооруженных сил Белоруссии поблизости от границы с Украиной. Комментируя эту тему, белорусские военные говорят о "незапланированных учениях", хотя речь идет, скорее, о стремлении оказать давление на киевские власти и общество, а также, возможно, о планах закрыть границу, когда с восточной Украины хлынет волна беженцев.

В связи с этим следует взглянуть на то, сколько денег тратят Россия и Украина на вооруженные силы. Сделать это следует не для того, чтобы в очередной раз подчеркнуть очевидные диспропорции, а для того, чтобы выявить тенденции, которые четко отражают намерения властей.

Во внесенном в российскую Думу проекте бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов расходы на безопасность значительно вырастут. Увеличится также доля секретных ассигнований, предназначенных на оборону и внутреннюю безопасность. Их размер в 2020 году составит 3,323 триллиона рублей, то есть 17% бюджета. По сравнению с прошлым годом рост составит 10,6% (319 миллиардов рублей). В следующие годы секретная часть бюджета будет расти и в течение трех лет увеличится на 49,4%. Это будет основная статья расходов российского государства, столько Россия не потратит даже на социальные программы.

В открытой части бюджета ассигнования на оборону планируется увеличить на 63 миллиарда, а на "национальную безопасность" (Национальная гвардия, Министерство внутренних дел, ФСБ) - на 79 миллиардов рублей. В целом, если сложить секретную и открытую часть бюджета, получится, что затраты на силовой блок увеличатся на 300 миллиардов рублей и составят почти 30% от всех бюджетных расходов. При этом, как говорил в упомянутом выше интервью министр Шойгу, большая часть программ по модернизации в российской армии уже завершена, поэтому на эту цель уже не требуется выделять столько же средств, сколько раньше. Возможно, ожидая волнений в связи со снижающимся уровнем жизни, власти России хотят предназначить больше денег на поддержание порядка, но, возможно, это не так.

Как выглядит ситуация на Украине?

Подготовленный еще при администрации Порошенко проект модернизации украинских вооруженных сил предполагал, что в 2020-2022 годах расходы на эту цель должны вырасти почти в два раза. Новый бюджет выглядит, однако, совершенно иначе: пограничники получат меньше на 400 миллионов гривен (14,6 миллионов евро, - прим.пер.), Национальная гвардия на 100 миллионов (3,66 миллионов евро), Служба безопасности на 170 миллионов (6,22 миллиона евро), Государственная служба специальной связи на 345 миллионов (12,62 миллиона евро), а бюджет армии уменьшится на 1,6 миллиарда гривен (59 миллионов евро).

В первую очередь сокращения затронут статью бюджета, предусматривающую покупку и модернизацию военной техники и оружия: расходы по этой позиции сократят на 1,14 миллиарда гривен (51 миллион евро). В прошлые годы украинские военные и гражданские эксперты указывали, что 600 миллионов долларов (столько на эти цели выделялось в 2017-2019 годах) недостаточно даже для того, чтобы поддерживать в рабочем состоянии то, чем армия располагает сейчас. О покупках новой техники или укреплении военного потенциала при таком бюджете речи вообще не идет. Также сложно рассчитывать о переходе украинских вооруженных сил на стандарты НАТО. Новое правительство дополнительно сокращает расходы, доводя их до уровня в 500 миллионов долларов.

В этом контексте становятся более понятными слова президента Дональда Трампа, который недавно сказал, что США, которые выделили в этом году Украине на военные цели 350 миллионов долларов, делают для украинцев очень много. Оказывается, что они не только делают больше Франции или Германии, которые вообще не финансируют украинскую армию, но, как ни удивительно, вкладывают ненамного меньше средств, чем администрация президента Зеленского.

Есть и еще один парадокс. Кабинет Гончарука планирует в ближайшие 4 года увеличить ВВП Украины на 40%, но при этом расходы на военные нужды не растут, а сокращаются. Одновременно мало говорится о процессе реформирования, хотя сейчас 250-тысячная украинская армия напоминает, скорее, не современные, а советские вооруженные силы. Киев планирует сокращать расходы, рассчитывая на увеличение объема американской помощи.

Намерения двух сторон, России и Украины, выглядят довольно очевидными. Москва готовится к войне, хотя это, конечно, не означает, что она ее развяжет, а Киев не хочет войны, не планирует модернизировать свои вооруженные силы и увеличивать расходы на них. Внимание новой команды сосредоточено на экономических реформах, а не на защите украинской позиции в Донбассе. Давление Москвы, Берлина и Парижа не встретит в Киеве сильного сопротивления, что позволяет сделать вывод, на чьих условиях будет урегулирован вопрос статуса этого региона.

Марек Будзиш

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