Меркель и Макрон берутся за Донбасс (Rzeczpospolita, Польша)

Лидеры Германии, Франции, России и Украины попробуют в Париже найти выход из тупика: о предстоящей встрече "нормандской четверки" заявила на саммите "Большой семерки" в Биаррице Меркель. Как сообщает "Дойче Велле", по словам немецкого канцлера, она состоится в ближайшее время во французской столице. Предыдущая прошла в Берлине в 2016 году.

С того момента подписанные в Минске более четырех лет назад соглашения в жизнь не претворялись, однако, сейчас, поскольку в Киеве сменилась власть, ситуация может измениться, полагает Меркель. Она также намекает на взаимосвязь имплементации минских договоренностей и возможного возвращения Россия в "Большую семерку". "Все зависит от доброй воли сторон", - отметила она, по всей видимости, имея в виду Москву и Киев. С момента начала войны в Донбассе погибли уже более 13 тысяч человек.

Предложение Москвы

Российские аналитики утверждают, что основной темой переговоров в Париже может стать полное прекращение огня и отвод сил с лини фронта. Кремлевские СМИ также предсказывают скорое освобождение 33 украинских военнопленных, в том числе 24 моряков, захваченных россиянами в прошлом году в Керченском проливе. Также говорится о том, что в список могут попасть несколько других украинских граждан, получивших в России длительные сроки (Киев считает их политзаключенными).

Владимир Зеленский в пятницу заявил, что в ближайшее время он ожидает "первых эффектов" переговоров по этому вопросу с Москвой. Украинский лидер дважды обсуждал тему заключенных по телефону с Путиным. Их освобождение могло бы способствовать созданию благоприятной атмосферы перед первой встречей двух президентов в Париже. На прошлой неделе освободить украинцев призвал главу российского государства также Эммануэль Макрон.

Мнение Москвы на тему политического урегулирования конфликта в Донбассе остается неизменным. "Выход из ситуации один: Киев должен начать прямые переговоры с Донецкой и Луганской республиками. Сейчас все зависит от Зеленского, - подчеркивает в разговоре с "Жечпосполита" близко связанный с Кремлем российский политолог Алексей Мухин. - Других вариантов нет, поскольку если минские соглашения перестанут действовать, Украина может навсегда утратить эти территории". Сложно, однако, представить, что Киев пойдет на прямые переговоры с не признанными ни одной страной мира самопровозглашенными республиками, руководят которыми граждане России. Вот уже несколько месяцев Москва открыто раздает жителям Донбасса российское гражданство. МИД РФ сообщает, что там выдано уже более 25 тысяч паспортов. "Видит ли кто-нибудь другой выход в ситуации, когда война продолжается уже пять лет?" - задается вопросом Мухин.

Прекратить огонь

"Переговоры будут очень сложными. На протяжении всех этих лет Москва не уступала ни по одному вопросу, она будет разговаривать с позиции силы. Сейчас она раздает паспорта, а потом поднимет тему "защиты соотечественников". О перспективах политического урегулирования ситуации в Донбассе говорить еще рано", - указывает в беседе с "Жечпосполита" эксперт- международник из киевского Центра Разумкова Михаил Пашков. Переговоры в Париже будут касаться, как он предполагает, "долгосрочного прекращения огня". "Речь идет о том, чтобы прекратить все военные действия по меньшей мере на полгода, вывести за это время тяжелую технику и договориться, кто будет наблюдать за ситуацией в так называемой серой зоне. Также необходимо сделать более эффективной работу миссии ОБСЕ, которая фиксирует обстрелы, но обычно не сообщает, кто стрелял", - добавляет Пашков.

Киевские аналитики говорят, что в Париже лидеры будут также обсуждать перспективу развертывания миротворческой миссии ООН в Донбассе. Однако до окончательных решений еще далеко. Россия считает, что "голубые каски" должны находиться на линии фронта, в свою очередь, Украина настаивает, что миротворцев следует направить на отрезок украинско-российской границы, который не контролирует Киев.

Ruslan Szoszyn

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.