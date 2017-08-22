На сате Рады обьявили о праздничных экскурсиях в парламент

Ко Дню Государственного Флага Украины 23 августа и Дня Независимости Украины 24 августа в Верховной Раде состоятся экскурсии, во время которых будут представлены Флаг Независимости Украины, расположенный в почетном портале, и экспозицию к 25-летию передачи полномочий Государственного Центра Украинской Народной Республики в изгнании власти Украины «Путь Государства. Символы возрождения »в рамках создания Музея украинского парламентаризма, сообщает Информационное управление Верховной Рады Украины.



Для того, чтобы попасть на экскурсию, следует предварительно зарегистрироваться и выбрать время экскурсии по ссылке:



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd800qlU2kQN4v5Hsq7ALHaRSTj_fN0AP7yb4Pi9xgkzYRvLQ/viewform