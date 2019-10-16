Общение Зеленского с Трампом не поможет ему остановить войну на Украине (The Guardian, Великобритания)

Украинцы называют своего президента "Моникой Зелински", союзники из ЕС проявляют нерешительность, а шансов на восстановление мира в Донбассе становится все меньше.

Проводя на прошлой неделе длинную пресс-конференцию, Владимир Зеленский заявил, что его миссия как украинского президента состоит в "прекращении войны". Это непростая задача для бывшего комедийного актера, который не успел сесть в президентское кресло, как оказался замешанным в скандале с импичментом Дональда Трампа, из-за которого некоторые украинцы стали называть своего лидера "Моникой Зелински".

Зеленский прав, называя войну на Украине своим приоритетом, потому что она унесла более 13 000 жизней с 2014 года, когда требования предоставить больше территориальной автономии Донецкой и Луганской областям, которые совместно называют Донбассом, переросли в сепаратистский кризис, а Россия поддержала ратовавших за отделение мятежников.

Однако это задача колоссального масштаба, и Зеленский отчаянно нуждается в союзниках на Западе и в сплоченности общества внутри страны. К сожалению, интерес европейских союзников к ситуации на востоке Украины постепенно ослабевает, а с учетом политического фиаско в Вашингтоне и с возобновлением народных протестов в Киеве Украина снова может стать жертвой геополитики.

Причастность Зеленского к саге с импичментом Трампа может отвлечь его внимание, что для нового украинского президента весьма нежелательно. Все началось с телефонного разговора с американским президентом, который состоялся в июле. Пока не названный разоблачитель организовал утечку информации, якобы указывающую на то, что Трамп приостановил предоставление военной помощи Украине, пытаясь вынудить Зеленского начать расследование в отношении сына Джо Байдена Хантера в связи с работой последнего в украинской газовой компании "Бурисма". Зеленский неоднократно отрицал, что Трамп оказывал на него давление, требуя начать расследование, и даже сказал, что до телефонного разговора ничего не знал о приостановке военной помощи.

Теперь его беспрецедентный 70-процентный рейтинг доверия среди украинцев оказался в опасности. Не пошла на пользу и публикация записи того подхалимского разговора с Трампом, из-за которого украинского руководителя стали называть Моникой Зелински.

Украинцы обрели богатый опыт уличных протестов. В стране было два периода мобилизации масс: первый раз во время оранжевой революции в 2004 году, и второй в 2013-2014 годах во время событий, получивших название Евромайдан. Впоследствии это привело Украину к ожесточенной войне в Донбассе, которая продолжается по сей день.

Когда президент заявил, что намерен приступить к реализации так называемого процесса Штайнмайера в попытке остановить войну, в Киеве на акцию протеста собралось около 10 000 человек. Формулу урегулирования предложили Германия и Франция, которые прилагают посреднические усилия с целью урегулирования конфликта мирным путем. Она предусматривает проведение выборов в местные органы власти на тех территориях Донбасса, которые оккупированы Россией. Но выборы эти должны пройти в соответствии с украинскими законами и правилами под наблюдением Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Для начала все вооруженные группировки должны будут покинуть эти территории, чтобы Украина могла восстановить свой контроль над ними. (Так в тексте. Автор не упоминает и обязательства украинской стороны по Минским соглашениям: особый статус для территорий Донбасса, а также амнистию для всех людей, проявлявших политическую активность в рамках ДНР-ЛНР - прим. ред.)

Это очень болезненная тема, а возможное присутствие среди протестующих крайне правых элементов и антикремлевских сил повышает вероятность вспышки насилия. Президент знает, какое недовольство вызвало его решение, но приуменьшает риск эскалации, потому что общество громко требует прекратить войну. Однако в обществе нет согласия относительно того, как это сделать. В то же время, Зеленский подчеркивает, что понимает обеспокоенность протестующих. Стремясь доказать, что "никогда не сдаст Украину", Зеленский даже отмечает, что, если украинские пограничники не смогут взять границу с Россией под свой контроль, Киев будет искать альтернативу формуле Штайнмайера.

Чтобы добиться серьезного отношения к себе как к лидеру, Зеленскому надо многое доказать. Для него особенно важен кристально чистый имидж, так как к власти он пришел, пообещав полностью порвать с политической элитой прошлого. Он отбивается от обвинений в связях с днепропетровским олигархом Игорем Коломойским, на чьем телеканале показывали шоу с Зеленским еще в качестве актера, а сейчас фиаско в Вашингтоне еще больше подрывает его репутацию.

Война в Донбассе дорого обходится Украине. Поэтому для нее исключительно важна дипломатическая, экономическая и военная поддержка США и Европы. Но война длится уже пять лет, а поэтому поддержка Украине со стороны США и некоторых европейских союзников постепенно ослабевает, теряет прежний "кинетический момент". Такая ситуация ставит страну в трудное положение.

У Зеленского есть основания сомневаться в неизменной преданности европейских союзников Украине, когда речь заходит о санкциях и сохранении давления на Россию. Особую обеспокоенность вызывает строительство газопровода "Северный поток 2" из России в Германию. Если газ будет поставляться в Германию напрямую в обход Украины, у Берлина будет гораздо меньше причин сохранять верность Украине и оказывать давление на Россию. Французы тоже все реже и все менее рьяно осуждают Россию за ее действия на Украине. Президент Эммануэль Макрон даже предлагает активизировать сотрудничество с Россией в сфере экономики и безопасности с намерением построить Европу "от Лиссабона до Владивостока".

Даже если Джо Байдену удастся победить Трампа и прийти в Белый дом, далеко не факт, что Соединенные Штаты будут более активно помогать устанавливать мир в Донбассе. Подобно Трампу, Байден использует Украину как фигуру на шахматной доске своей избирательной кампании и в процедуре импичмента. Он немедленно начал шельмовать Трампа за приостановку военной помощи Украине, хотя в 2014 году администрация Обамы - Байдена вообще отказалась предоставлять Украине такую помощь. Таким образом, в случае победы Байдена на выборах перспективы продолжения помощи Украине будут под вопросом.

Хотя западные союзники Украины уходят в сторону, а их содействие постепенно ослабевает, Зеленскому надо заручиться мощной поддержкой собственного населения во избежание волнений и беспорядков, которые назревают внутри страны. Перспективы мирного урегулирования в значительной степени зависят от того, сможет ли Украина успешно контролировать свою границу с Россией. История с Трампом уже существенно мешает Зеленскому сохранять облик сильного и серьезного лидера, способного добиться установления мира. Если у него не будет ясного плана по продвижению вперед, планка мирного решения может оказаться для него слишком высокой. И тогда Зеленский не сможет выполнить свои обещания.

Лиана Семчук

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