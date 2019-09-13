Polskie radio: "Путин переигрывает Зеленского как ребенка"

Обозреватель издания "Gazeta Polska" Антони Рыбчинский об обмене заключенными между РФ и Украиной и возможном сценарии развития ситуации вокруг Донбасса

В субботу, 7 сентября, состоялся долгожданный обмен заключенными между РФ и Украиной, который прошел в формате "35 на 35". РФ освободила 35 украинцев, среди них 24 украинских моряка захваченных в районе Керченского пролива, а также 11 политзаключенных. Наиболее известный из них режиссер Олег Сенцов. В свою очередь, Киев освободил 35 человек, среди них, российских военных, диверсантов и пророссийских боевиков.

Безусловно, освобождение 35 украинских заложников Кремля было неимоверной радостью для их родных и украинской общественности, которые радостно встретили их вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако это событие имеет и геополитическое измерение, поскольку с самого начала украинские заложники являются козырем Путина в гибридной войне против Украины и игра продолжается.

Прокомментировать обмен заключенными между РФ и Украиной в контексте российской агрессии против Украины мы попросили Антони Рыбчинского обозревателя издания "Gazeta Polska":

К сожалению, становится действительностью черный сценарий. Впрочем, когда Зеленский победил на президентских выборах, я предполагал, что дела могут пойти в этом направлении. То есть, россияне играют в "кота и мышь" с неопытным политиком, коим является Зеленский. Конечно, можно задаться вопросом, какими возможностями манипуляций располагает Москва посредством людей из окружения Зеленского, будь-то политические сотрудники или люди бизнеса. В то же время, безусловно, этот обмен для семей и близких украинских заложников является очень хорошей новостью. Это также хорошая новость для самого Зеленского, но только во внутриполитическом плане. Он появился на аэродроме, обнимаясь с Сенцовым и украинскими моряками. Зеленский реализует свои предвыборные обещания, соответственно, можно ожидать, что это позитивно повлияет на его рейтинг и его популярность на Украине.

[...]

Вместе с тем, с точки зрения интересов Украины, но не только ее, а интересов всех стран, которые в какой-то степени находятся под угрозой из- за агрессивной политики России, этот обмен заключенными - это поражение Украины и поражение цивилизованного западного мира. И это безусловный выигрыш Путина и России. По сути, это первый большой шаг на пути так называемого процесса нормализации российско-украинских отношений. То есть, речь идет о том, что обещал Зеленский: достижение мира, "возвращение наших ребят домой" и прочее. России это, конечно, подходит. Можно ожидать очередных событий в этом направлении, которые, безусловно, для Украины и Запада в долгосрочной перспективе не будут выгодными. Последуют очередные выигрыши Путина. Повторюсь - как я и опасался, Путин переигрывает Зеленского как ребенка.

Очень дискуссионной была передача Москве Владимир Цемах, которого считают ключевым свидетелем по деле о сбитом в июле 2014 года малазийском Боинге рейса MH17, в результате чего погибли 298 человек. Цемах был в ту пору начальник так называемой службы ПВО "ДНР" в городе Снежное, в районе которого и был сбит малазийский самолет из ракетной установки Бук, принадлежащей, как считается, к 53-й бригаде ПВО российских вооружённых сил. Мнение Антони Рыбчинского по поводу освобождения Цемаха:

К сожалению, дело Цемаха, по сути, в конечном итоге навредит в первую очередь Украине. Запад, и особенно страны, которые должны быть наиболее заинтересованы выяснением дела о сбитом малазийском Боинге и привлечением виновных к ответственности и их наказание. Но они в этом не были особо заинтересованы. Я здесь имею ввиду прежде всего Нидерланды, но мы также есть малазийское правительство, которое все лучше ведет дела с Москвой и его не беспокоит сбитый самолет. Для Запада лучше всего было бы замести дело под ковер. Если же речь идет о самом Цемахе, то здесь мы видим лицемерие, хотя бы тех же голландцев или ЕС. С одной стороны, Киеву сигнализировалось, чтобы Цемаха не выдавать россиянам, поскольку это ключевой свидетель итд. Только вот странно - его схватили и привезли из Донбасса еще в июне, но не было слышно, чтобы вокруг его дела что-то происходило. Только тогда, когда всплыл вопрос передачи его россиянам, то вдруг голландцы начали говорить о важном свидетеле. По правде говоря, они не особо что-то бы с этим Цемахом сделали, но как я уже говорил это дело негативно повлияет на Украину. Это станет аргументом в руках западных политиков, не только голландских или немецких, но это касается всех политиков, выступающих за скорейшую нормализацию отношений с Россией и отмену санкций. Они смогут сказать: "Посмотрите, сами украинцы важного свидетеля по делу о сбитом пассажирском самолете отдали россиянам. Чего в таком случае Киев хочет от нас? Чтобы мы теряли целые миллиарды евро из-за санкций в отношении России? Ведь Украина, отдавая Цемаха, сама не заинтересована в выяснении этого дела. Поэтому мы на Западе не будем подставлять свою голову за Украину, которая сама хочет договориться с россиянами".

В ближайшее время планируется проведения саммита лидеров нормандской четверки, по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе. Инициатором встречи выступает Париж. Обозреватель считает, что саммит может оказаться поражением Киева:

Наверно ключевым таким моментом, когда было принято решение о проведении саммита в сентябре, была встреча Макрона с Путиным, на юге Франции, непосредственно перед саммитом G7 в Биаррице. Немного спустя после саммита G7 Макрон заявил о том, что лидеры нормандской четверки достигли соглашения в вопросе проведения саммита нормандской четверки.

Одно можно сказать точно - Путин бы не согласился на такую встречу, если бы не знал, что в результате достигнет конкретную выгоду. Напомню, что в последние годы не было встреч и саммитов такого уровня, поскольку и одна и другая сторона заранее знала, что там ничего не удастся достигнуть. Если такая встреча сейчас состоится, то вывод один -это не будет просто встреча Макрона, Путина, Меркель и Зеленского в ходе, которой они пожмут друг другу руку и побеседуют между собой. Там будут приняты конкретные решения, что означают, что они не будут выгодными Украине, но они будут выгодны России. Сейчас, по сути, идет борьба о детали этих условий.

Антони Рыбчинский обращает внимание, что саммит может и не состоятся, поскольку Кремль выдвигает неприемлемые условия, о чем засвидетельствовала встреча в Берлине 2 сентября в нормандском формате, на уровни советников по вопросам национальной безопасности:

Россияне снова поднимают ставки. Уже речь не идет о так называемлй формуле Штайнмайера, то есть, о реализации политической части Минских соглашений, но в такой очередности, которая соответствует Москве. Другими словами, должны были б пройти местные выборы в оккупированном Донбассе, признанные ОБСЕ и международной общественностью, а перед этим оккупированным территориям должен был быть предоставлен особый статус, а де-факто автономия. И только после этого оккупированный Донбасс был бы передан Киеву и были бы возвращены украинские пограничники на отрезок границы между Донбассом и Россией. Но речь не только об этом. Всплывают условия, касающиеся не только Донбасса, но и целой Украины. К примеру, выдвигаются требования внести изменения в языковой закон и образовательный закон. А даже предлагается их отменить. Напомню, что эти законы были приняты еще под конец правления Порошенко и Россия их очень остро критикует.

Таким образом, видя слабость противников Путин решил, как можно больше получить не только в самом Донбассе, но и он решил использовать ситуацию и ослабить целую Украину. Напомню стратегической целью Кремля не была только аннексия Крыма, и ею не является оккупация части Донбасса - цель России возвращение ее контроля, безусловно неформального контроля, над всей Украиной.

Назар Олийнык

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