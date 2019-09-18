Президент Украины Зеленский намекает на мир с Россией (Forbes, США)

Новое правительство Украины во главе с бывшим актером Владимиром Зеленским намерено одернуть очень многих людей на Западе, чья работа заключается в изображении Владимира Путина страшным злодеем типа Голдфингера.

Зеленский считает, что Владимир "Голдфингер" Путин хочет нормализовать отношения. Выступая в пятницу на 16-й ежегодной конференции "Ялтинская европейская стратегия", новый украинский президент заявил, что в полной мере согласен на размещение международных миротворческих сил вдоль российско-украинской границы на востоке, и хочет положить конец войне в Луганской и Донецкой областях. Луганск и Донецк являются центрами тяжелой промышленности, и эти регионы с 2014 года находятся в центре громкого бракоразводного процесса России и Украины.

Зеленский также дал понять, что намерен точнее выполнять условия Минских соглашений с Россией, которые предусматривают голосование в самопровозглашенных республиках Донецка и Луганска.

Бывший президент Петр Порошенко был против такого голосования, опасаясь, что сепаратисты получат полную автономию, а это приведет к окончательному расколу Украины в пользу России. Порошенко не удалось добиться особых успехов в прекращении боевых действий между правительственными войсками Украины и пророссийскими сепаратистами.

Многие обозреватели усматривают в российской поддержке сепаратистов в Донбассе очередную попытку Кремля развалить бывшую советскую республику. Расколотая на части Украина не сможет вступить в НАТО. Крым сегодня является частью России. Этот украинский в прошлом полуостров, где находится исторический город Ялта и базируется российский Черноморский флот, почти не упоминался на конференции. Если Украина хочет вступить в НАТО, ей придется отказаться от Крыма, так как члены этого альянса не должны участвовать в пограничных спорах.

Зеленский хочет, чтобы Украина подала заявку на вступление в НАТО в предстоящие пять лет. России этот шаг наверняка не понравится.

По этой причине у Москвы мало побудительных мотивов для нормализации отношений.

По сравнению с 2014-2015 годами накал боевых действий между воюющими сторонами существенно спал, однако значительная часть экономики пострадала от войны.

В своем выступлении перед участниками конференции Зеленский много говорил о том, что на Украине наступают более счастливые времена. При этом особое внимание он уделил прекращению боевых действий на востоке и возвращению Донбасса в состав Украины. Донбасс включает Луганскую и Донецкую области, а Азовское море является его южной границей.

По словам Зеленского, приоритетом для него станет отвод войск - в первую очередь, возле населенных пунктов Золотое и Петровское. У Порошенко был аналогичный план, но может быть, Зеленскому повезет больше, и он увидит, что Россия дает ему шанс улучшить отношения.

Зеленский сказал, что когда будет осуществлено разведение сил, Киев позволит провести выборы "в тех районах Донбасса, которые заняты сепаратистами".

Существует опасность, что они проголосуют за автономию, однако у Киева есть опыт руководства автономными республиками. Именно такой республикой был Крым до марта 2014 года, когда его аннексировала Россия после падения правительства Виктора Януковича.

Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил на конференции, что выборы на территориях, объявивших о своей независимости от Киева, все равно должны пройти в соответствии с действующим законодательством Украины.

Обе стороны твердо намерены решить проблему оккупации, но ни одна из них не желает идти на существенные уступки, что может создать тупиковую ситуацию для Зеленского.

Отношение администрации Трампа к Украине отличается от позиции его предшественника. Барак Обама никогда не шел на военную эскалацию кризиса, но США при нем оказывали Украине достаточно военной помощи для ведения опосредованной войны с русскими за страну, которая мало кому интересна в США, и воевать за которую почти никто не желает.

Обама также сталкивался с противодействием ястребов из состава Госдепартамента и союзников, которые хотели, чтобы он поставлял Порошенко на Украину боевую технику. Но Обама не соглашался на это до самого конца.

Украина перестала быть причиной введения санкций против России примерно в 2016 году, когда конгресс решил наказать Путина за поддержку сирийского президента Башара Асада и за вмешательство в американские выборы.

Газета "Коммерсант" в своей воскресной статье приводит выступление на конференции специального представителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера, который приветствовал недавний обмен пленными и заключенными между Россией и Украиной, и новую динамику отношений между Зеленским и Россией. Волкер предостерег Зеленского о недопустимости слишком быстрого и слишком тесного сближения с Путиным.

"Проблема в том, что Россия тоже не признает свои обязательства по Минским соглашениям, - сказал Волкер. - У России есть обязательства, которые она не хочет выполнять. Россия делает вид, что не несет никакой ответственности. Она говорит, что это внутренняя проблема Украины, которую надо решать посредством переговоров с так называемыми народными республиками. Это есть отрицание реальности".

У Зеленского могут быть большие мечты об Украине. И часть из них вполне может основываться на "вымышленной реальности", из которой он пришел. Бывший актер сыграл в телесериале "Слуга народа" школьного учителя, который стал президентом. В этом фильме его герой, уставший от мрачной действительности украинец, приходит к власти в результате выборов и начинает бороться с глубоко укоренившейся коррупцией и инерцией в экономике. Новая политическая партия президента так и называется - "Слуга народа".

Еще хуже для Зеленского то, что российский газовый гигант "Газпром" недавно заявил, что не заинтересован в увеличении подачи газа в Европу по украинской трубопроводной системе. Эти поставки являются важным источником дохода для украинского государства.

"Газпром" в настоящее время строит газопровод "Северный поток - 2", идущий параллельно "Северному потоку - 1" по дну Балтийского моря. Он тоже свяжет Россию и Германию. Этот трубопровод был задуман как альтернативный маршрут в Европу в момент, когда политические риски на Украине были очень велики.

Кеннет Рапоза

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