Проблемный союз Америки с Украиной. (The Week, Великобритания)

Как появилась современная Украина?

История Украины тесно переплетена с историей России. Культуры обеих стран восходят к средневековой империи славян - Киевской Руси, основанной викингами в ΙΧ веке со столицей на том самом месте, где стоит современный Киев. После того, как в ΧΙΙΙ веке империю опустошили набеги монгольских захватчиков, власти Руси переместились на северо-восток в небольшой торговый форпост под названием Москва. Земли вокруг Киева были разделены конкурирующими державами, которые высоко ценили плодородные равнины и чернозем, благодаря которому Украина впоследствии получила прозвище "житница Европы". Польша и Литва владели этой страной несколько сотен лет, но к концу XVIII века Российская империя захватила восточные земли, в то время как западные попали под власть Австро- Венгерской империи - отголоски этого разделения слышны и по сей день. Обе империи распались в конце Первой мировой войны, и в 1917 году было объявлено о создании Украинского государство, которое, впрочем, быстро поглотил коммунистический Советский Союз. Только в 1991 году, после распада Советского Союза, были установлены современные границы Украины. Россия никогда по-настоящему не признавала независимость Украины, которую с тех пор бросает из стороны в сторону - то к прозападным, то к пророссийским лидерам.

Почему россияне до сих пор считают ее своей?

Культурные и религиозные связи двух этих православных народов уходят в глубину веков. Но, что, наверное, еще важнее - у России нет естественных горных или речных границ, которые бы защищали ее с западного фронта, и она издавна рассматривала Украину как жизненно важный стратегический буфер. "Россия без Украины - это страна, - объясняет Дэниел Дрезнер (Daniel Drezner), профессор международной политики из Университета Тафтса. - Россия с Украиной - это империя". Президент России Владимир Путин хочет во что бы то ни стало удержать Украину от вступления в Европейский Союз и НАТО, и он уже пользовался зависимостью Украины от российского природного газа в качестве оружия - в 2006 году, когда украинцы мерзли холодной зимой, он прекратил поставки. Украину сотрясают ожесточенные споры между западными украинцами, которые хотят, чтобы их страна в целом ориентировалась на Запад, и русскими на востоке.

Зачем туда ввязались США?

С 1991 года США стремились гарантировать независимость и безопасность Украины, рассматривая ее как ключевой мост между Востоком и Западом. Когда СССР распался, Украина унаследовала третий по величине ядерный арсенал в мире, и около 1900 единиц стратегического ядерного оружия были нацелены на Соединенные Штаты. Стремясь избежать распространения ядерного оружия, США, Великобритания и Россия в 1994 году подписали Будапештский меморандум, по которому оружие было передано России в обмен на обязательство Вашингтона, Москвы и Лондона "уважать независимость и суверенитет и существующие границы Украины" и "воздерживаться от угроз или применения силы" против нее. Однако Россия продолжала вмешиваться в украинскую политику и открыто нарушила договор в 2014 году.

Что сделала Россия?

На украинских выборах 2004 года сошлись в борьбе прозападный кандидат Виктор Ющенко и пророссийский Виктор Янукович. Во время кампании Ющенко был изуродован из-за отравления диоксином, в котором многие обвиняют Россию, а после того, как в результате подтасовки голосов победил Янукович, украинцы вышли на улицы, устроив так называемую Оранжевую революцию, приведшую к повторному голосованию и победе Ющенко. Однако на выборах 2010 года Янукович наверстал упущенное и занял президентское кресло с помощью России, а также американского политического консультанта Пола Манафорта. В 2013 году Москва вынудила Януковича отменить курс на сближение с ЕС, и разгоревшееся из-за этого восстание заставило Януковича покинуть страну. В суматохе, которая началась вслед за этим, Россия вторглась в Крым и аннексировала его, а затем направила войска на восток Украины, чтобы начать там сепаратистскую войну. Администрация Обамы наказала Россию санкциями, но предпочла не отправлять оружие на Украину из опасений развязать более масштабную войну.

Как продвигается война?

Вооруженные Россией и поддерживаемые российскими военизированными формированиями, два русскоязычных украинских региона, которые вместе называют Донбассом, объявили независимость в 2014 году и с тех пор ведут войну с Украиной. Количество убитых оценивается в 13 тысяч человек, а количество перемещенных лиц - в 1,5 миллиона. В 2018 году советник по национальной безопасности Г.Р. Макмастер и другие помощники убедили президента Трампа, который сомневался в необходимости этого шага, предоставить Киеву военную помощь в размере 400 миллионов долларов, включая противоракетные радиолокационные системы и противотанковые ракеты "Джавелин". Без этой помощи, как рассказала журналу "Атлантик" Мария Омеличева из Национального университета обороны Пентагона, линия фронта длиной в 300 миль на востоке страны, на Донбассе, "продвинулась бы дальше на запад, вглубь Украины, и поддерживаемые Россией ополченцы взяли бы под свой контроль больше украинской территории". Вот почему тот факт, что помощь от США, возможно, была искусственно задержана - предмет расследования по импичменту - так важен для Украины. Новый президент Украины, Владимир Зеленский, оказался заложником борьбы между демократами и Трампом, который, как сообщается, вслед за Путиным назвал Украину коррумпированной и "ненастоящей страной".

Американцы извлекают выгоду

Когда из руин коммунизма появилась Украина, и изо всех сил начала пытаться построить правовую экономику, американцы с политическими связями увидели в ней возможности для обогащения. Пол Манафорт, бывший руководитель кампании президента Трампа, заработал как минимум 13 миллионов долларов - а может, и намного больше - работая на пророссийских украинских олигархов. Его консультации для пророссийской партии, которая пыталась подорвать союз США с Украиной, имели решающее значение для победы Януковича на выборах 2010 года. Манафорт в настоящее время отбывает 7,5 лет тюрьмы за налоговые махинации с этими доходами. Сын Джо Байдена Хантер в 2014 году вошел в совет директоров украинской газовой компании "Бурисма" с зарплатой в десятки тысяч долларов в месяц, хотя нет никаких признаков того, что Байден нарушил какие-либо законы. Между тем, Руди Джулиани, личный адвокат президента, в 2017 году заключил контракт по консультированию в сфере безопасности с украинским городом Харьковом, а в 2018 году начал работать с двумя американскими воротилами, выходцами из Советского союза Львом Парнасом и Игорем Фруманом, которые финансировали республиканцев и хотели продавать газ Украине. Федеральные прокуроры предъявили Парнасу и Фруману обвинения в незаконном финансировании предвыборной кампании и теперь, как сообщается, расследуют вопрос о том, мог ли Джулиани "извлечь личную выгоду от украинского газового бизнеса", который продвигали эти двое.