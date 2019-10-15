Путин меняет тон риторики касательно Украины (Politico, США)

С тех пор как в 2014 году протестующие на Украине свергли своего промосковского президента, российские государственные телеканалы стали изображать эту страну как рассадник фашизма во главе с "хунтой". В одном своем скандальном репортаже "Первый канал", главный телеканал Кремля, ложно обвинил украинские правительственные силы в том, что те якобы распяли трехлетнего мальчика.

Такие провокационные репортажи помогли разжечь беспрецедентную по своей силе ненависть, погрузив миллионы российских телезрителей в состояние, которое один ученый в Москве назвал "похожим на транс". Согласно результатам опросов, проведенных независимым "Левада-центром", до начала революции на украинском Майдане 69% россиян положительно относились к Украине, а после нее этот показатель упал до 26%. Неудивительно, что министр обороны России Сергей Шойгу однажды назвал государственные СМИ еще одним видом вооруженных сил.

Поэтому, когда в октябре президент России Владимир Путин заявил, что финансируемые Кремлем телеканалы должны дать Украине передышку, многие восприняли это как своего рода уступку в конфликте его страны с Украиной.

"Мы не должны выставлять нашего ближайшего соседа и братский народ в каком- то невыгодном свете, - заявил Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", форума, где ежегодно собираются эксперты по внешней политике из России и других стран. ¬- Это неправильно". Путин признал, что в том, как российские телеканалы освещают события на Украине, "чего-то не хватает".

Целевая аудитория

Удивившие многих комментарии Путина стали свидетельством оттепели в отношениях между двумя бывшими советскими республиками, начавшейся после прихода к власти на Украине Владимира Зеленского, 41-летнего бывшего комедийного актера.

В сентябре произошло долгожданное событие: эти две страны обменялись пленными, и Россия отправила на родину в том числе 24 украинских моряков, которых российские военные захватили в ходе столкновения в Черном море (так в тексте - прим. ред.). Затем, 1 октября, Украина согласилась провести выборы в разоренных войной восточных областях, которые находятся под контролем поддерживаемых Кремлем сепаратистов. Этот шаг может положить конец пятилетнему конфликту, который унес жизни более 13 тысяч человек, а еще миллион превратил в беженцев.

Путин настаивал на проведении выборов, - это было частью соглашения, подписанного в Белоруссии Россией, Украиной, представителями сепаратистов и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, - называя это условием для его участия в мирных переговорах при посредничестве Франции и Германии. Кремль отрицает, что он отправлял своих военных в Донбасс, и настаивает, что те россияне, которые сражались на стороне сепаратистов, были "добровольцами", несмотря на веские доказательства обратного.

Еще до комментариев Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай" российское государственное телевидение начало смягчать свою агрессивную риторику. В какой-то момент термин "хунта" полностью пропал из репортажей, а 15 сентября произошло нечто, из ряда вон выходящее: в итоговых выпусках новостей на двух основных телеканалах не было ни одного репортажа, посвященного Украине.

"Приоритеты изменились, - сказал Денис Волков, заместитель директора "Левада-центра". - Ощущается стремление наладить отношения с Европой, чтобы добиться отмены санкций. А для этого необходим некоторый прогресс в вопросе востока Украины. Комментарии Путина были нацелены скорее на западную, а не на российскую аудиторию".

Контрпрограммирование

Хотя Кремль настаивает, что европейские и американские санкции, введенные против России после того, как она аннексировала Крым в 2014 году, не нанесли ущерба его экономике, большинство руководителей российского бизнеса считают иначе, о чем свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией PwC. С момента введения санкций реальные доходы населения ежегодно снижались.

"Если можно добиться отмены санкций посредством политического компромисса, Путин постарается это сделать. Сам по себе Донбасс не имеет такой уж большой ценности для Кремля, - сказал Александр Баунов, старший научный сотрудник Московского центра Карнеги. - Это не Крым".

Договор, согласованный в Белоруссии, известен как формула Штайнмайера - по имени министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank- Walter Steinmeier), который впервые предложил ее в 2016 году. Согласно его условиям, две "народные республики" Донбасса получат особый статус внутри Украины после проведения выборов, которые наблюдатели ОБСЕ сочтут свободными и честными. Этот договор также предполагает, что обе стороны конфликта уведут свои войска от линии фронта, а Украина вернет себе контроль над своей границей с Россией.

"Формула Штайнмайера - это более или менее то, чего хочет Путин, - объяснил Баунов. - С самого начала план Путина никогда не включал в себя аннексию Донбасса. Цель заключалась в федерализации Украины, в том, чтобы сделать Украину менее централизованной, более слабой, чтобы заставить правительство в Киеве чаще прислушиваться к Москве".

Обращенный к руководствам телеканалов призыв Путина о снижении градуса риторики - это отчасти попытка психологически подготовить россиян к реинтеграции - как минимум на бумаге - Донбасса в Украину. "Это сигнал о том, что Украина - это вовсе не тот кромешный ад, каким ее позиционировали. В конце концов, мы же не можем реинтегрировать Донбасс в Украину, если эта страна представляет собой неонацистский ад, - объяснил Баунов. - Они пытаются показать людям, что Украина уже не такая, какой она была в эпоху Майдана".

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Хотя и Киев, и Москва, очевидно, настроены на деэскалацию, путь к урегулированию конфликта в Донбассе вряд ли будет легким. Дмитрий Орешкин, независимый политический аналитик из Москвы, сообщил украинской прессе, что формула Штайнмайера вовсе не является "радикальным прорывом" и что Кремль обязательно попытается сохранить контроль над регионом посредством своих ставленников и манипуляций на выборах. Кроме того, соглашение с Россией спровоцировало протесты националистов в Киеве.

Лидеры сепаратистов предупредили Зеленского, что выборы должны проходить на их условиях, и пообещали, что они не уступят контроль над границей с Россией. Именно с таким посланием выступил Алексей Чеснаков, бывший член кремлевской администрации, который продолжает консультировать российские власти по вопросам, связанным с Украиной.

"Нужно быть реалистами, - сказал Чеснаков в интервью государственному информационному агентству ТАСС. - Украина в конечном счете будет иметь символический, а не реальный суверенитет над Донбассом. Не нужно ей рассчитывать на что-то большее".

На этом пути многое может пойти не так. 10 октября Зеленский обвинил Россию в том, что она делает недостаточно для того, чтобы обеспечить отвод сепаратистских сил от линии фронта в Донбассе в преддверии запланированного саммита по мирному урегулированию. Юрий Ушаков, внешнеполитический советник Путина, обвинил Украину. Эта ссора не смогла сорвать мирный процесс, однако такое его начало вызвало настороженность.

После комментариев Путина российское телевидение старалось придерживаться этой линии по Украине, и из его репортажей практически полностью исчезли следы оруэлловской истерии, которая прежде была их характерной чертой. Тем не менее ситуация может резко измениться, если начинающийся мирный процесс будет сорван или если западные санкции против Москвы не будут сняты, как сказал Волков из "Левада-центра".

"Позитивная модель Украины может оказаться более выгодной для Кремля, нежели негативная, - сказал Волков. - Но, если ничего не получится, Украину и дальше будут изображать врагом. Все это очень цинично".

Поэтому продолжайте следить за новостями.

Марк Беннеттс

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