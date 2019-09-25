Stratfor (США): в поисках признаков прогресса на востоке Украины

Общая картина: Украинский конфликт скоро перевалит за шестой год, и последние события указывают на возобновление некогда застопорившегося переговорного процесса между Украиной, Россией и Западом. Хотя всеобъемлющему перемирию между Киевом и Москвой мешают разные политические вызовы и проблемы в области безопасности, выходу из тупика поможет успешная реализация таких тактических мер как обмен пленными и вывод войск.

18 сентября Украина объявила, что отведет войска на расстояние 1 километра от линии фронта на востоке страны длиной примерно 450 километров, если поддерживаемые Россией сепаратисты сделают то же самое. Киев подчеркнул, что успешное завершение этого плана будет зависеть от согласованных ответных действий с противоположной стороны. Это объявление последовало за нашумевшим обменом пленными между Украиной и Россией, которое состоялось 7 сентября. В совокупности оба эти события позволяют предположить, что дверь к дальнейшей деэскалации приоткроется шире, а с нею и потенциал для дипломатического решения конфликта, который тянется вот уже почти шесть лет.

Дипломатия приблизилась?

Ведутся дискуссии о возобновлении переговоров между главами государств в формате т. н. "Нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия и Франция). Последняя такая встреча состоялась в 2016 году. Успешный взаимный отвод военнослужащих и техники вдоль линии фронта на Донбассе создаст позитивную динамику, приблизит следующую встречу в "нормандском" формате, а также облегчит параллельный процесс переговоров о транзите газа между Украиной, Россией и Европейским союзом (для украинских чиновников это часть более широкой дискуссии). Это, в свою очередь, повысит шансы Киева и Москвы реализовать на практике ряд политических аспектов Минского протокола 2014 года, а также заложит основу для дальнейших политических уступок, вплоть до снятия санкций ЕС против России.

Что мешает?

Тем не менее, для всеобъемлющего прорыва (или даже поэтапных соглашений) в результате возможных переговоров в нормандском формате сохраняются существенные препятствия. К таковым относятся:

Минский тупик: у России и Украины разные позиции по реализации Минских протоколов - в частности, в вопросе последовательности действий. Прежде чем пойти на какие-либо уступки, Украина потребовала полного вывода российских военнослужащих из региона и восстановления украинского контроля над российской границей с Донбассом. Россия, однако, выступила против этих требований, настаивая на том, что Украина сперва должна признать политическую автономию Донбасса.

Политическое давление изнутри: президент Украины Владимир Зеленский, вступивший в должность в начале этого года после уверенной победы на выборах, назвал прекращение конфликта на востоке Украины одним из главных своих приоритетов. Однако внутреннее политическое давление вынудит Зеленского (и, в меньшей степени, российского президента Владимира Путина) подумать дважды насчет более весомых уступок, чтобы не прослыть слабаком.

Прошлые неудачи: Наконец, предыдущие попытки отвести войска ни к чему не привели. Предыдущее соглашение 2016 года об отводе как украинских, так и сепаратистских сил из трех конкретных районов (станица Луганская, Золотое и Петровское) оказалось почти безрезультатным. За последние три года отвод войск успешно завершился лишь в станице Луганской, да и то лишь недавно.

Шаг назад от линии фронта на востоке Украины, по крайней мере, позволит Киеву и Москве возобновить диалог о прекращении конфликта.

Что требует особого внимания?

Несмотря на все эти проблемы, прогресс на местах - как обмен пленными, так и ограниченный отвод войск - предполагает, что за ним последует прогресс дипломатический. При оценке вероятности такого поворота событий в ближайшие месяцы и недели придется особенно следить за следующими событиями:

Продолжительное прекращение огня: всякому выводу войск могут помешать постоянные перестрелки на востоке Украины. Чтобы обеим сторонам конфликта было комфортно отвести войска и технику, потребуется продолжительное прекращение огня.

Мощный старт: успешный отвод войск должен пройти через всю линию фронта на востоке Украины, а начнется, вероятнее всего, в Луганской области, в Золотом и Петровском (где аналогичные планы 2016 года провалились). Если украинские и российские войска будут успешно удалены из обоих регионов, за ними, скорее всего, последует отвод войск в других частях Луганской и еще более спорной Донецкой области.

Дипломатическая позиция США: США в "Нормандскую четверку" не входят, однако на мирных переговорах сыграют ключевую роль. Учитывая их соперничество с Россией, а также политическую поддержку Украине и помощь в сфере безопасности, логично предположить, что Вашингтон встанет на сторону Киева и будет настаивать на новых уступках со стороны Москвы. Планируется, что свою первую встречу с президентом США Дональдом Трампом Зеленский проведет 25 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН в США. Кроме того, Белый дом недавно подписал соглашение о выделении Украине пакета военной помощи в размере 250 миллионов долларов.

Саммит "Нормандской четверки": Конкретные подвижки к прекращению огня и отводу войск, вероятно, подготовили бы почву для дополнительных встреч между Украиной, Россией, Францией и Германией, которые необходимы для заключения более значимого перемирия. Не исключено что такие встречи повлекут за собой ряд ограниченных уступок со стороны Украины и России - например, дополнительный обмен пленными или расширение доступа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для мониторинга сепаратистских территорий на востоке Украины.

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