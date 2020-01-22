Украина должна быть в ЕС и НАТО. Все остальное будет на руку Путину. (Jyllands-Posten, Дания)

Украина должна быть в ЕС и НАТО. Все остальное будет на руку Путину

Если Запад наградит Путина за нарушение международных правил, например, на Украине, он окажется не в лучшем положении, чем лидеры в 1930-х годах, которые создали предпосылки для Второй мировой войны.

Представьте себе войну в двух часах лета от Копенгагена: 13 тысяч убитых, 1,5 миллиона беженцев, огромные разрушения, нарушение прав человека и международного законодательства. Интересно? Да не особо. Война на Украине, спровоцированная российской атакой сначала на Крым, а потом и на Донбасс, постепенно отходит на второй план. Конфликт длиной почти в шесть лет всех утомил.

Неужели все так будет и дальше? Легко. Владимир Путин, давний правитель Кремля, едва ли сдастся. Украинцы по руководством демократически избранного президента Зеленского тоже держат свои позиции. Вторжение России переросло в позиционную войну, которая может длиться бесконечно.

Нарушать границы других государств запрещается договором ОБСЕ от 1975 года. Его подписал Советский Союз, чьим юридическим преемником является Россия. Если Европа и США будут способствовать налаживанию торговли, выгодной Путину, они повторят приведшие ко Второй мировой войне преступления, которые в 1930-х годах совершили нацисты в Берлине, коммунисты в Москве и демократы в Лондоне и Париже.

Сейчас Запад помогает украинцам в военном, политическом и экономическом отношении. Само по себе это хорошо, хотя помощь и скромная. Президент Франции Макрон и канцлер Германии Меркель пошли в очередное дипломатическое наступление. Пока что все в порядке. Отправной точкой всегда должно быть то, что Россия - агрессор, а Украина - жертва.

Возможно, талантливый политик Путин тянет время в надежде, что рано или поздно США и Европа позволят ему победить. Возможно, Меркель считает урегулирование украинского конфликта последним делом своей европейской работы. Возможно, Макрон, как и многие его предшественники, питает слабость к исторической России. Если все эти соображения будут играть роль в так называемом "нормандском диалоге", нам придется иметь дело с опасными иллюзиями.

Никто - и уж точно не украинцы, потерявшие во Второй мировой войне 9 миллионов человек, - не хочет повторения 1930-х годов. Запад хочет мира, не только на Украине, но и по всей "дуге нестабильности", которая протянулась от Прибалтики через Центральную Европу и Балканы до Ближнего Востока и Центральной Азии. Две недели назад мир оказался на грани большой войны при участии Багдада, Тегерана и Вашингтона. Нужно быть очень осторожными.

Нельзя исключать, что конфликт на Украине будет решен путем переговоров. Можно даже подумать о референдуме по поводу государственной принадлежности оккупированных территорий - при обязательном условии, что регион вернется к довоенному состоянию. Но сначала нужно удалить оттуда всех российских военных и весь персонал, получающий плату от России. А потом все украинские граждане вернувшегося в состав Украины Донбасса, в том числе беженцы, смогут проголосовать свободно и тайно под защитой международных миротворческих сил. Прочие украинцы на этом референдуме права голоса иметь не будут.

Это будет немного похоже на ситуацию с Южной Ютландией после Первой мировой войны и с Боснией и Черногорией после Балканских войн 1990-х годов. Сейчас это немыслимо. Но если усилить санкции против России и увеличить помощь Украине, в ближайшие годы это может стать возможным.

Потенциально процветающая и геостратегически невероятно важная Украина, которая сейчас прикрывает фланг Европы от Балтийского до Черного моря, естественным образом относится к ЕС и НАТО. Утверждать иное - значит играть на руку Путину и другим режимам, не желающим Европе добра. Давайте не забывать, что этой зимой украинцы борются за собственную свободу и свободу Европы. Их нельзя оставлять за бортом.

Источник

Jyllands-Posten (Дания)