Украинцы, добро пожаловать в американское болото (Foreign Policy, Великобритания)

После скандала с Трампом Зеленский может стать сильнее. И вот как.

"Американцы, добро пожаловать в украинское болото". Так "Вашингтон Пост" недавно озаглавила статью (https://www.washingtonpost.com/opinions/global- opinions/under-trump-weve-finally-become-part-of-the-ukrainian- swamp/2019/09/20/0c97574a-dbc1-11e9-bfb1-849887369476_story.html) о продолжающемся скандале из-за предполагаемой попытки администрации Трампа повлиять на Украину и ее президента Владимира Зеленского, чтобы те провели расследование в отношении кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена.

На самом деле, скандал этот никакого отношения к Украине не имеет, и это не более чем результат интриг республиканцев и демократов, для которых Украина стала мишенью. Но он имеет прямое отношение к грубым, наверняка порочным махинациям американских политических воротил, следствием которых может стать импичмент. Этот скандал не сулит катастрофу Украине, как утверждают многие ученые мужи. Напротив. Если Зеленский правильно разыграет свои карты, это может стать подарком судьбы для его страны и для него лично.

Ведь что произошло? Трамп позвонил новоизбранному украинскому президенту и предположительно попытался надавить на него. Адвокат Трампа Руди Джулиани пытался оказать давление на украинцев, чтобы те расследовали деятельность сына Байдена Хантера. Зеленский, как и его страна, оказался ни в чем не повинным случайным свидетелем, попавшим в жестокий водоворот вашингтонской политики. Похоже, он сделал все возможное, чтобы вежливо выпутаться и отойти в сторону от американской неразберихи.

Это наглядно показывает стенограмма состоявшегося 25 июля телефонного разговора Трампа с Зеленским. Да, Зеленский был вежлив и обходителен. А как еще один из наименее влиятельных в мире президентов должен говорить с самым влиятельным человеком?

Подобострастно, по возможности уклончиво, хваля собеседника, когда это ничего тебе не стоит, соглашаясь, когда согласие оправданно, и воздерживаясь от выражения явного несогласия. Именно так говорил Зеленский.

Дважды он сказал, что Трамп "совершенно прав". Один раз он согласился с Трампом "на 100%". Потом он сказал: "Не просто на 100%, в действительности на 1 000%". Без особой на то нужды Зеленский сказал Трампу: "Я должен признаться, что многому мы научились у вас. Вы показали нам пример, и мы переняли у вас многие навыки и знания, воспользовавшись ими на наших выборах". Он даже прибегает к стандартному трампизму, когда говорит, что хочет "осушить болото" в своей стране. Это слова смиренного просителя, который хочет снискать расположение хозяина.

Когда Трамп разражается стандартной критикой в адрес европейцев, Зеленский снова ему поддакивает. "Могу вам сказать, что я разговаривал с [канцлером Германии Ангелой] Меркель, мы с ней встречались. Виделись мы и с [французским президентом Эммануэлем] Макроном. Я им сказал, что они недостаточно делают по вопросам санкций, могли бы больше". Он продолжает: "Если посмотреть логически, нашим крупнейшим партнером должен быть ЕС, но на деле США гораздо важнее. И я вам очень благодарен, потому что Соединенные Штаты очень много делают для Украины. Гораздо больше ЕС".

В этом отношении Зеленский абсолютно прав, потому что Германия и особенно Франция закрывают глаза на вопиющие российские нарушения норм международного права в отношении Украины, а сейчас активно пытаются заставить эту страну принять так называемую формулу Штайнмайера по прекращению войны в Донбассе, которая по сути дела даст Москве право вето в вопросах внутренней и внешней политики Киева.

Зеленский также соглашается с отрицательной характеристикой бывшего американского посла на Украине Мэри Йованович (Marie Yovanovitch), которую дал Трамп. Он говорит: "Хорошо, что вы первым сказали мне, что она была плохим послом, потому что я полностью согласен с вами. Она относилась ко мне не лучшим образом, поскольку восхищалась предыдущим президентом и была на его стороне. Она не очень-то признавала меня как нового президента". Неясно, заслужила ли Йованович такой эпитет как "плохой", хотя западные аналитики часто критиковали ее за предполагаемое вмешательство в украинскую политику. Но Зеленский определенно имеет право придерживаться такого мнения о человеке, который поддерживал его предшественника и соперника, бывшего президента Петра Порошенко, а также выражать это мнение в приватной беседе.

Самое важное заключается в том, что Зеленский уклончиво отвечает в двух случаях, когда Трамп оказывает на него явное политическое давление. В первом случае Трамп говорит следующее: "Хочу, чтобы вы оказали нам услугу, потому что ваша страна многое пережила, и Украина многое знает об этом. Хочу, чтобы вы выяснили, что произошло со всей этой ситуацией, они говорят "Краудстрайк"... Догадываюсь, один из ваших состоятельных людей... Тот сервер, говорят, что он у Украины. Многое произошло, вся эта ситуация. Я думаю, вы окружаете себя теми же самыми людьми. Хотелось бы, чтобы генеральный прокурор позвонил вам или вашим людям, и мне хотелось бы добраться до сути".

Кто знает, может, Зеленский просто не понял бессвязные высказывания Трампа, но он дал блестящий по своей уклончивости ответ: "Да, это очень важно для меня, как и все то, что вы упомянули ранее. Для меня как президента это очень важно, и мы готовы к любому сотрудничеству в будущем. Мы готовы открыть новую страницу нашего сотрудничества, страницу в отношениях между США и Украиной". Сделав несколько замечаний общего характера о Джулиани, Зеленский возвращается к своей роли просителя: "Я просто хотел еще раз заверить вас, что среди нас у вас только друзья. Я сделаю все, чтобы в моем окружении были лучшие и самые опытные люди. Я также хочу сказать вам, что мы друзья. Мы большие друзья, и у вас, господин президент, есть друзья в нашей стране, так что мы можем продолжать наше стратегическое партнерство".

Когда Трамп, наконец, просит Зеленского заняться делом Хантера Байдена, который работал в совете директоров украинской энергетической компании, Зеленский не отвечает прямо, а уходит в сторону от поднятой Трампом темы. Он говорит, что новый прокурор "разберется с ситуацией, особенно с той компанией, о которой вы говорили. Вопрос расследования этого дела фактически является вопросом восстановления честности, поэтому мы об этом позаботимся и займемся расследованием дела. Кроме этого, я бы попросил вас предоставить нам какую-нибудь дополнительную информацию, если она у вас имеется. Это помогло бы нам в проведении расследования и позволило бы нам осуществить правосудие в нашей стране". Трамп ведет речь о Байдене, а Зеленский в ответ туманно говорит о честности и правосудии.

И наконец, обмениваясь с Трампом любезностями в конце разговора, Зеленский вдруг начинает просить его о расширении экономического сотрудничества между двумя странами: "Что же касается экономики, то у наших двух стран в этом отношении есть большой потенциал, и один из главных вопросов заключается в том, что для Украины очень важна энергетическая независимость. Полагаю, мы будем вести очень успешную совместную работу с США, чтобы добиться энергетической независимости". Зеленский как будто вспомнил в последний момент, что поскольку он заискивал перед американским президентом, то теперь имеет право попросить об одном одолжении.

Неудивительно, что разговор Зеленский заканчивает тем, что вновь подтверждает поддержку Трампа Украине: "Мы уже развиваем сотрудничество. Мы покупаем американскую нефть, но я надеюсь, что мы еще будем встречаться по этому вопросу. У нас будет больше времени, чтобы обсудить все эти возможности и узнать друг друга получше. Я бы хотел поблагодарить вас за поддержку". Возникает такое впечатление, что он надеется вложить свои собственные слова в уста Трампу и тем самым побудить его к выражению риторической, а может, и практической поддержки Украине. Что Трамп и делает (более или менее), заканчивая беседу следующими словами: "Поздравляю вас, вы проделали фантастическую работу. За этим следил весь мир. Не думаю, конечно, что ваша победа стала такой уж неожиданностью, но все равно поздравляю".

В целом Зеленский проделал заслуживающую уважения работу по отстаиванию украинских интересов. В то же время, он удовлетворил интересы Трампа (или произвел такое впечатление).

Теперь украинскому президенту надо воспользоваться той медийной бурей, которая разразилась вокруг Украины. Ему надо представить свою страну не как застойное болото коррупции, каким ее считают западные СМИ, а сражающейся демократией, которая за прошедшие годы добилась больших успехов в борьбе с коррупцией и будет добиваться их в дальнейшем, реализуя серьезные экономические реформы и сдерживая русских в Донбассе.

Выполнить эту задачу легче, чем кажется, причем по двум причинам.

Во-первых, велика вероятность того, что разумно мыслящие республиканцы и демократы не считают Украину виновной в их проблемах в Вашингтоне. Конечно, найдутся отщепенцы и маргиналы, которые будут трубить о пагубном влиянии Украины на Вашингтон, но им вряд ли поверят серьезные политики из обеих партий. Некоторые аналитики опасаются, что на предстоящих президентских выборах в США Украина может стать ширмой, какой была Россия на выборах 2016 года. Но при более внимательном рассмотрении оказывается, что эти опасения безосновательны. Россия активно вмешивалась в выборы 2016 года. Украина, в отличие от нее, сама испытывает вмешательство.

И во-вторых, Украина уже далеко не то болото, каким она была при президенте Викторе Януковиче, который вместе со своими дружками за время своего президентства с 2010 по 2014 годы предположительно украл 15 миллиардов долларов. Администрация Порошенко закрутила гайки двум ключевым олигархам (Игорю Коломойскому и Дмитрию Фирташу), ослабила третьего (Рината Ахметова) и кооптировала четвертого (Виктора Пинчука). За последние пять лет принята целая серия мер, благодаря которым удалось существенно уменьшить коррупцию во власти и сэкономить государству миллиарды долларов. У Зеленского хорошая основа для продолжения борьбы с коррупцией.

Если Зеленский будет действовать мудро, он воспользуется колоссальным вниманием СМИ к нему и к его стране, чтобы создать положительное представление об Украине. Дело в том, что Украину совершенно необоснованно называют источником американских проблем. Конечно, это не так. Источник американских проблем - это сами Соединенные Штаты. Все, что нужно сделать Зеленскому, это рассказывать правду о своей стране, о ее былых достижениях, о нынешних планах и о перспективах на будущее. В этом случае он наверняка сумеет заключить более выгодную сделку для своей страны (больше интереса, уважения, инвестиций), чем та, которую якобы предложил Трамп.

Александр Мотыль

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции