Янукович під час розстрілів на Майдані 11 разів дзвонив Путіну, - слідство

17 ноября 2021, 17:05
 Политика Источник: РБК-Украина Персоны: Гройсман В. Б., Зеленський В.О., Кириленко В. А., Кличко, Виталий, Кучма Л. Д., Луценко Ю. В., Налива́йченко В.А., Парубий А.В., Порошенко П. А., Пышный А.Г., Смешко І.П., Тимошенко Ю. В., Томенко Н. В.

У період з 18 по 20 лютого 2014 року в період розстрілів на Майдані колишній президент України Віктор Янукович 11 разів телефонував з російським президентом Володимиром Путіним. Крім того, на зв'язку були глави правоохоронних органів обох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступника Голови Департаменту у "справах Майдану" офісу генпрокурора Дениса Іванова.

"У цей період керівники правоохоронних органів і колишній президент Янукович за спеціальним урядовим зв'язком з'єднувався з вищим керівництвом Російської Федерації і керівниками її правоохоронних органів. Зокрема, Янукович здійснив 11 з'єднань з президентом Росії Путіним", - зазначив Іванов.

За його словами, тодішній міністр внутрішніх справ Олександр Захарченко за цей же період 12 разів зідзвонювався з російським колегою, екс-глава СБУ Олександр Якименко-три рази з директором ФСБ Росії. Всі ці дзвінки були здійснені в найактивнішу фазу розстрілів на Майдані.

Источник: РБК-Украина
 
 
 