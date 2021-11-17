Янукович під час розстрілів на Майдані 11 разів дзвонив Путіну, - слідство

У період з 18 по 20 лютого 2014 року в період розстрілів на Майдані колишній президент України Віктор Янукович 11 разів телефонував з російським президентом Володимиром Путіним. Крім того, на зв'язку були глави правоохоронних органів обох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступника Голови Департаменту у "справах Майдану" офісу генпрокурора Дениса Іванова.

"У цей період керівники правоохоронних органів і колишній президент Янукович за спеціальним урядовим зв'язком з'єднувався з вищим керівництвом Російської Федерації і керівниками її правоохоронних органів. Зокрема, Янукович здійснив 11 з'єднань з президентом Росії Путіним", - зазначив Іванов.

За його словами, тодішній міністр внутрішніх справ Олександр Захарченко за цей же період 12 разів зідзвонювався з російським колегою, екс-глава СБУ Олександр Якименко-три рази з директором ФСБ Росії. Всі ці дзвінки були здійснені в найактивнішу фазу розстрілів на Майдані.