Зеленский и его страх, что Путин его переиграет (Die Welt, Германия)

Новый украинский президент вызвал в стране невероятную эйфорию. Но, несмотря на амбициозные планы реформ, есть сомнения в его цельности и приверженности принципам - в первую очередь в отношении войны на востоке Украины.

Почти через шесть лет после начала восстания на Майдане Украина вновь в активном движении. Практически сказочное восхождение телевизионного комика и предпринимателя в сфере СМИ Владимира Зеленского на высший государственный пост сильно взбудоражило элиты страны и общество в целом.

С абсолютным большинством в парламенте и кабинетом, состоящим преимущественно из молодых новых сил, не отягощенных постсоветскими структурами украинской политической системы, у нового президента сейчас есть уникальный шанс. Он должен его использовать, чтобы реализовать целый пакет реформ, которые при его предшественнике Петре Порошенко застопорились.

К их числу относятся обширная судебная реформа, которая избавит правовую систему на всех ее уровнях от коррумпированных судей, а также установление новых экономических правил конкуренции, чтобы надломить монополии и сократить раздувшиеся аппараты госпредприятий - и то, и другое является рассадником коррупции.

И Зеленский набирает темп. Его обещания реформ сопровождались конкретными сроками реализации - новинка в политической жизни Украины. Раньше для нее были характерны громогласные обещания, которые не сдерживались. Одно важное решение новый президент уже реализовал - отменил неприкосновенность депутатов украинского парламента, ведь она слишком часто приводила к тому, что обвиняемых в коррупции политиков не могли привлечь к ответственности.

Своим порывом стремительного обновления страны и ее превращения в бурно развивающееся экономическое чудо по западным правовым и рыночным стандартам Зеленский пробудил и огромные ожидания, которые могут быстро обернуться горьким разочарованием. Но пока что его необычное прагматичное рвение дает многим хорошо образованным профессионалам из молодого поколения мощную мотивацию.

Зеленский и его премьер Алексей Гончарук, юрист по образованию без опыта политической деятельности, которому всего 35, прежде всего в сфере новых технологий видят огромный потенциал, использование которого в течение короткого времени должно обеспечить скачок Украины к верхушке мировой экономики.

В действительности страна с ее нынешним ростом экономики в 4,6% идет многообещающим курсом - при этом подъем во многом связан с мерами столь критикуемого предыдущего правительства. К ним относится рациональное переустройство банковской системы, так же как и децентрализация, которая предоставляет регионам и муниципалитетам больше пространства для действий с использованием их финансовых средств.

Тем не менее Зеленский и Гончарук обещают сказочный рост в 40% в течение пяти лет. И даже если это кажется не совсем невозможным, такие обещания очень рискованны.

Но пока что Зеленский пользуется невероятной популярностью среди населения и делает ставку на свое юношеское, немного мальчишеское обаяние. Своими сияющими озорными глазами бывший актер, кажется, со стороны смотрит сам на себя, на то, как он играет роль всей своей жизни: не только роль вымышленного президента в популярном телевизионном сериале, но и роль президента настоящего.

При этом Зеленский, которого часто упрекают в популизме, вовсе не выглядит высокопарным громогласным демагогом. Его манера держать себя - манера скромного маленького служащего, который добросовестно посвящает себя выполнению обязанностей и при этом на высшем государственном посту остается абсолютно нормальным человеком. Простые граждане доверяют мне, заявил Зеленский на прошлой неделе на конференции Ялтинская европейская стратегия (YES) в Киеве. Это потому, что он такой же, как они, и так же, как они, может совершать ошибки.

Зеленский хочет обеспечить украинцам хорошее настроение

Международная конференция, представленная на высоком уровне и проходившая в 16-й раз, превратилась в этом году в большую площадку для самопрезентации президента и представления "молодых лиц" его новой команды. Бизнесмена Виктора Пинчука за его поддержку искусства и науки часто называют "хорошим олигархом", а его одноименный фонд и проводит ежегодно конференцию. Пинчук уже обозначил тенденцию новой эры лозунгом конференции - Happiness Now ("счастье сейчас").

Стремление Зеленского настроить украинское общество на счастье и хорошее настроение можно считать признаком его способности быть мотиватором. Однако это может и не дать осознать серьезные угрозы для страны в связи с продолжающейся агрессией на востоке Украины.

Среди критических голосов в стране усиливается страх, что за народной доброжелательностью Зеленского таятся опасные амбиции и сомнительные связи. Подозрения начались, когда она назначил Андрея Богдана главой президентской администрации. Богдан работал еще в правительстве свергнутого в 2014 году пророссийского клептократа Януковича.

Богдан был личным адвокатом олигарха Игоря Коломойского, чей "ПриватБанк" экспроприировали в ходе банковской реформы правительства Порошенко. Cейчас Коломойский устроил своего рода крестовый поход, чтобы получить компенсацию в размере миллиардов долларов. На конференции YES он выступил в роли участника и наслаждался огромным вниманием СМИ к своей персоне.

Посыл его выступления был ясен: я в игре, мимо меня пройти вам не удастся. А в действительности, по имеющимся данным, новое правительство ведет переговоры с Коломойским о сделке. Это особенно пикантно, поскольку говорят, что Зеленский у Коломойского в долгу. Ему все-таки принадлежит телеканал, на котором нынешний президент стал телевизионной звездой.

С пафосной риторикой Зеленского об обновлении контрастирует и тот факт, что среди трех прежних министров, которых он оставил в должности, есть крайне спорная фигура министра внутренних дел Арсена Авакова. По мнению многих борцов с коррупцией, Аваков олицетворяет коррумпированного политика - со связями с олигархами и правыми радикалами.

Наблюдатели не верили своим глазам, когда даже самые ярые антикоррупционные активисты среди депутатов партии Зеленского "Слуга народа" безропотно проголосовали за его кандидатуру в парламенте. Это подогревает опасения, что парламентская фракция партии, обладающая абсолютным большинством, там лишь для того, чтобы одобрять решения президента и таким образом развязать ему руки в злоупотреблении властью.

Зеленский борется за мир на востоке Украины

Тяжело проследить мотивы, которыми руководствуется новый президент в отношении окончания войны на востоке Украины. И в этом экзистенциальном для страны вопросе Зеленский сам поставил себя под огромное давление, пообещав до конца года обеспечить существенный прогресс.

Они с министром иностранных дел Вадимом Пристайко заверяют, что украинскую территорию ни в коем случае никому не отдадут, как не будет и иного урезания украинского суверенитета. Но тем загадочнее, в чем же должен заключаться новый подход правительства, подразумевающие большие уступки Путину, чем при Порошенко. Есть опасения, что Кремль использует стремление украинцев к миру, а также объявленный Зеленским и его командой новый "прагматизм", чтобы переиграть украинского президента.

Не исключено, что Путин выторговывает статус автономии для Донбасса, что в действительности позволит России сохранить там нити для управления, чтобы сильнее дестабилизировать Украину изнутри. Президентство Зеленского, которое многие сегодня считают удачей для Украины, может обернуться большим риском для ее безопасности.

Рихард Херцингер

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