Bloomberg: Россия предупреждает о "ящике Пандоры" во время судебного разбирательства по Крыму

Россия предупредила Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), что он "рискует открыть ящик Пандоры" политически мотивированных судебных разбирательств, если он примет утверждения Украины, что поддержанные Москвой силы совершали жестокие преступления в Крыму.

Этот юридический контраргумент был использован заместителем министра юстиции РФ Михаилом Гальпериным, когда две стороны сошлись в борьбе на первом открытом слушании ЕСПЧ, где обсуждался захват Россией Крыма. Этот ход Гальперина был тотчас же парирован украинской стороной. Она указала на свидетельства, полученные Организацией Объединенных Наций из независимых источников. Свидетельства, подтверждающие утверждения Украины.

"Письменные утверждения Украины страдают тем дефектом, что имеют политический характер, а также базируются на пропаганде, а не на прямых свидетельствах",- сказал Гальперин переполненному залу судебных заседаний в городе Страсбурге, во Франции.

Гальперин затем сказал судьям, что, если они примут аргументы Украины, последующий поток подобных политически мотивированных дел "затруднит исполнение судом его подлинной роли".

Членство России в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), которая осуществляет надзор над ЕСПЧ, было приостановлено из-за ее агрессии [в 2014 году], а обратно страну пустили в ПАСЕ лишь в июне этого года. Украина, которая подала на Россию еще четыре жалобы в тот же суд, утверждает, что пророссийское ополчение запугивало крымских священников и журналистов, сильно затрудняя им жизнь. Россия эти утверждения отрицает.

Бен Эммерсон, адвокат Украины, указал причину, почему количество его свидетелей и данных ими свидетельств ограничено. Причина в том, что Россия умышленно блокирует доступ к тем расследователям, которые выясняют детали всех подобных дел на Украине. Тем не менее, по словам Эммерсона, он может привести подтвержденные из независимых источников доклады Уполномоченного по правам человека ООН. Эти доклады указывают, что украинские офицеры подвергались пыткам при помощи ножей и электрошока.

"ООН сообщает, что в Крыму имело место драматическое ухудшение ситуации с нарушениями прав человека, - и все это после российской оккупации Крыма",- сказал он. "Это серьезные свидетельства, и они требуют серьезного расследования - намного более серьезного, чем это требуется по обычным критериям подсудности или неподсудности какой-то ситуации".

Майкл Свейнстон, адвокат со стороны России в этом деле, отметил, что все аргументы Украины "в основном политические и не соответствуют обычным критериям подсудности". А потому эти аргументы не нужно принимать в суде.

"Где заявления свидетелей?" - задал Свейнстон вопрос суду. "Если бы жалоба Украины была основана на фактах, было бы множество заявлений от жертв нарушений прав человека".

Возвращение России в Совет Европы было поддержано Германией и Францией, а на саммите Большой семерки в Биаррице французский президент Эммануэль Макрон сказал, что "изоляция России от Европы была бы большой ошибкой". Подобные заявления могут быть на руку Путину и помочь ему в его стратегии, отмечает Орыся Луцевич, глава исследовательской программы по Украине в Королевском институте международных отношений (Chatham House).

"Мы меняемся"

"Путин пытается создать впечатление, что Россия проходит процесс реформ, мы, мол, "меняемся и становимся более склонными к сотрудничеству". Так что Россия будет участвовать в слушаниях, но это не значит, что она будет выполнять принятые судом решения", - сказала Орыся Луцевич.

Россия пока что не проявила особого уважения к другим решениям международных судов, где против нее были поданы иски в связи с аннексией ей Крыма. Самая большая страна мира заявила в 2017-м году, что Международный суд справедливости ООН не имел права выносить приговоры по поводу российских поставок оружия сепаратистам на Украине или подавления прав народа Крыма.

В мае Россия отказалась участвовать в процессе, начатом Международным трибуналом по морскому праву, который 19 голосами против одного постановил, что Россия должна передать Украину три украинских корабля и два десятка моряков, захваченных в Керченском проливе, отделяющем Крым от материковой России.

Украинцев в конце концов отпустили на прошлые выходные, но "они были освобождены в результате обмена пленными, а не по решению Международного трибунала по морскому праву", сказала Луцевич. "Вот так и дальше: Россия вроде как участвует в процессе, но каждую резолюцию [международной юстиции] россияне будут игнорировать".

Хьюго Миллер, Дарина Краснолуцкая

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции