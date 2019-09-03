Bloomberg: США и Польша подписали декларацию о безопасности создания сети 5G на фоне кампании, направленной против Huawei

В понедельник, 2 сентября, США и Польша подписали декларацию о безопасности создания сети 5G в этой европейской стране. Этот шаг может привести к тому, что компании Huawei Technologies и другим китайским телекоммуникационным компаниям будет закрыт доступ к польским сетям.

США и Польша подписали это соглашение на фоне попыток Вашингтона убедить компании в необходимости отказаться от китайских технологий в процессе создания беспроводных сетей следующего поколения и внушить союзникам, что в противном случае они могут столкнуться с риском кражи данных их граждан с целью шпионажа. С американской стороны этот документ подписал вице- президент США Майк Пенс (Mike Pence), который приехал в Варшаву на церемонию, приуроченную к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, а с польской - премьер-министр страны Матеуш Моравецкий (Mateusz Morawiecki).

"Мы считаем, что все страны должны стремиться к тому, чтобы в создании наших сетей принимали участие только надежные и проверенные поставщики, поскольку это позволит защитить наши сети от незаконного проникновения и вмешательства", - говорится в этой декларации, в которой не упоминаются ни Китай, ни какие-либо конкретные компании.

В декларации также подчеркивается необходимость "строгой оценки поставщиков оборудования", которая должна включать в себя такие элементы, как то, "контролируется ли поставщик иностранным правительством без возможности обращения в независимый суд, имеет ли поставщик прозрачную структуру собственности, имеет ли поставщик обязательство этического корпоративного поведения и подчиняется ли он правовому режиму, обеспечивающему прозрачную корпоративную практику".

Представители компании Huawei отрицают, что их продукцию можно использовать с целью шпионажа, и агрессивно продвигают свое оборудование на рынке. Ожидается, что в ближайшие несколько лет операторы мобильной связи по всему миру потратят миллиарды долларов, чтобы перейти на новый, более быстрый стандарт.

"Мы должны объединиться, чтобы помешать Коммунистической партии Китая использовать подконтрольные ей компании, такие как Huawei, для сбора разведданных, и укреплять вооруженные силы Китая и его службы государственной безопасности при помощи наших технологий, - заявил Марк Шорт (Marc Short), глава администрации вице-президента США, во время пресс- конференции. - Это соглашение побудит другие страны по всему миру сделать так, чтобы только надежные провайдеры имели доступ к их развивающимся сетям". Администрация Трампа, которая уже предупредила компании о том, что, если они будут использовать продукты, сделанные в Китае, это поставит под угрозу готовность США обмениваться разведданными, приложила немало усилий для того, чтобы убедить европейские страны поддержать ее запрет на продукцию компании Huawei - хотя у этой компании уже несколько лет нет возможности продавать ее оборудование американским провайдерам мобильной связи.

По словам Пенса, соглашение с Польшей послужит "необходимым уроком для всей остальной Европы".

В своем заявлении компания Huawei отметила, что она предоставляла Польше свои услуги в течение нескольких десятилетий и она убеждена, что польское правительство примет правильное решение ради блага своих граждан. "Huawei выступает против политизации технологии 5G, - говорится в заявлении компании. - Мы считаем, что обеспечение безопасности в киберпространстве должно основываться на фактах и стандартах, а не на домыслах и предрассудках".

Ранее в этом году компания уволила Вана Вэйцзина (Wang Weijing) - своего сотрудника, которого арестовали в Польше по подозрению в шпионаже в пользу китайского правительства. Представители Huawei заявили, что предполагаемая преступная деятельность этого человека не была связана с его работой в компании.

Джастин Синк, Ализа Себениус