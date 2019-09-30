Der Spiegel: как реагирует правительство Германии на президента Украины Зеленского?

Владимир Зеленский виляет хвостом перед президентом США Трампом - в ущерб канцлеру Меркель. Это вызывает недоумение в Берлине

Юмор и способность к язвительной иронии - качества, за которые на Украине любят Владимира Зеленского как сатирика. И в должности президента страны Зеленский не прочь пошутить. Недавно он рассмешил участников конференции "Ялтинская европейская стратегия" шутливым чатом в вотсапе.

Как сатирическое произведение читается и протокол телефонного разговора между Зеленским и Дональдом Трампом. Например, когда украинец хвалится, что во время своего последнего визита в Нью-Йорк остановился в отеле, принадлежащем Трампу. Или когда он говорит, что в ходе предвыборной кампании использовал некоторые методы Трампа: "Вы для нас - великолепный учитель".

То, что обсуждали Трамп и Зеленский, никогда не предназначалось для общественности, поэтому их слова следует воспринимать серьезно. Это относится и к пассажу, в котором оба политика критикуют правительство Германии. Как сказал Трамп, Ангела Меркель говорит много, а делает мало. Реакция Зеленского: "Вы совершенно правы. Не на сто процентов, а на все тысячу процентов".

"Мы этого комментировать не станем", - сказал официальный представитель правительства в Берлине. Но при этом федеральное правительство указывает на следующие цифры: с начала украинского кризиса в Киев было направлено 1,4 миллиарда евро, в том числе 544 миллиона евро в качестве помощи для развития экономики, 110 миллионов евро в виде гуманитарной помощи, а также 500 миллионов евро в кредит.

Упреки Трампа "не справедливы ни в малейшей степени" - так критикует высказывания американского президента председатель фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених (Rolf Muetzenich). "Европейцы предоставили Украине миллиардные суммы, выражающиеся в двузначных цифрах, а также ввели против России программу санкций, какой не было даже во времена холодной войны", - отметил Норберт Рёнттген (Norbert Roettgen), председатель Комитета бундестага по иностранным делам.

Трампа и Зеленского не устраивает прежде всего то, что Меркель не заняла четкой позиции по отношении к России, и что Германия и Франция отказываются поставлять оружие на Украину, в то время США направляют в Восточную Европу противотанковые вооружения и "нелетальное" военное снаряжение.

Ирония истории: Джо Байден (Joe Biden), самый многообещающий кандидат от Демократической партии на следующих президентских выборах, разделяет критическое мнение Трампа о Меркель. В мемуарах он описывает встречу с канцлером Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности в 2015 году. "Я был разочарован, когда она после своей речи решительно отказалась поставлять настоящее оружие украинским военным, находящимся в невыгодном положении", - написал Байден.

Дипломатические усилия Меркель не были упомянуты в телефонном разговоре Трампа ни единым словом - к недоумению Берлина. "А ведь именно канцлер Меркель и тогдашний министр иностранных дел Штайнмайер (Steinmeier) сделали все, чтобы в этом регионе не возник обширный военный конфликт", - говорит глава фракции СДПГ Мютцених.

Андрей Мельник, посол Украины в Берлине, пытается сейчас сгладить ситуацию. По его словам, президент Зеленский высоко ценит "исключительный личный вклад канцлера Меркель".

До сих пор федеральное правительство надеялось, что при новом украинском президенте произойдет оживление Минского процесса. В октябре после долгого перерыва должна была состояться встреча глав государств и правительств стран-участниц нормандского формата. Но дело застопорилось во время переговоров, в частности по вопросу о выборах на оккупированных территориях на востоке Украины.

Несмотря на недовольство Зеленским, федеральное правительство считает, что афера инициирована Вашингтоном.

По словам политика из ХДС Рёнттгена, этот разговор демонстрирует, как Трамп использует власть "в личных интересах, в интересах своей избирательной кампании, а также против Германии и Европы".

Его коллега по СДПГ Мютцених считает, что Трамп остается верен своему девизу: "Лучше внести раздор, чем работать над взаимопониманием и партнерским решением проблем".

Кристиане Хоффманн, Кристоф Шульт, Мелание Аман

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции