Polskie Radio: итоги саммита "Большой семерки" подводит Малгожата Бониковская из Центра международных отношений и университета Vistula

На французском курорте Биарриц закончился саммит "Большой семерки" - группы самых развитых и богатых государств мира, в которую входят: США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада. Одной из важных тем встречи стала проблема пожаров в лесах Амазонии. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал помощь в посадке деревьев на уничтоженной пожарами территории. Подвести итоги саммита группы G7 Польское Радио попросило Малгожату Бониковскую из Центра международных отношений и университета Vistula.

Polskie Radio: До начала саммита можно было услышать опасения, что он закончится фактическим разбитием этой организации на G7 + 1, где "единицей" являются США. Или другой вариант G5 + 2, где "двойка" - это США и Великобритания. Однако ничего подобного не произошло, и даже создается впечатление, что атмосфера встречи была весьма приятной. Саммит закончился совместной пресс-конференцией президентов США и Франции, хотя поначалу такой формат не предусматривался. Эммануэль Макрон говорил, что было несколько споров, но удалось достичь согласия. С чем же связана эта мобилизация мировых лидеров? Ведь прогнозы относительно саммита были неутешительными...

Малгожата Бониковская: Я думаю, что все понемногу отдают себе отчет в том, что в мире происходит что-то неладное. И сейчас страны Запада, которые здесь были перечислены, и даже Япония, которую с точки зрения конструкции мирового порядка после Второй мировой войны можно считать якорем Запада в Азии, боятся, чтобы в ходе ответов на современные вызовы их дороги не разошлись. И то, что всех волнует больше всего, в том числе в Польше, это разногласия между Европейским союзом, представленным также на саммите "Большой семерки", и Соединенными Штатами. Чтобы это не привело к распаду того, что мы называем Западом, в результате позиции: "если мне с тобой по пути, то я пойду, а если нет, то не пойду", которую проявляет Дональд Трамп.

И этот саммит потому имеет большое значение, что, наверное, удалось пройти поверх разногласий, до сих пор разделявших эти государства. Важнейшим вопросом является Иран. Надо сказать, что ход, напоминающий игру в покер, со стороны президента Франции, а именно - приглашение в Биарриц министра иностранных дел Ирана фактически без предупреждения президента США, был весьма рискованным. Но, с другой стороны, Дональд Трамп, который хотел вынудить группу G7 снова принять в свой круг Россию, получил отпор. При этом завершение встречи согласием говорит о том, что, может, в начале было всё не так приятно, и напряжение было заметно, однако позже наступило смягчение настроений.

- Саммит свидетельствует о том, что стоит говорить. Эммануэль Макрон на пресс-конференции много говорил о единстве и старался произвести впечатление, что саммит завершился успехом. В частности, он сказал о том, что через несколько недель может дойти до встречи президентов Ирана и США Хасана Рухани и Дональда Трампа. Американский президент дать понять, что такая встреча возможна. Означает ли это, что в данном случае у ЕС и США общая цель, они вместе стремятся к согласию с Ираном?

- В принципе, самый главный вопрос сегодня: удастся ли Западу сохранить свое единство в контексте вызовов, которые перед ним стоят? Одним из таких вызовов является Китай. И канцдер Германии Ангела Меркель, и президент Франции Эммануэль Макрон выразительно говорят, что ЕС в отношении Китая должен иметь какую-то общую стратегию. Американцы тоже хотят, чтобы ЕС их поддержал в осторожном подходе к Китаю. Есть и глобальные вызовы, связанные с состоянием планеты, Взять хотя бы, к примеру, пожары джунглей в Амазонии. Мы не знаем наверняка, что думает по этому поводу Трамп или представители его администрации, но Европа явно пытается повернуть США лицом к этой проблеме. США в одностороннем порядке расторгли ядерный договор с Ираном, а Европа не поддерживает этот шаг, но все хотят мира с Ираном, и никто не хочет, чтобы Иран стал ядерным государством. Суть в том, чтобы вернуться за стол переговоров, чтобы прийти к какому-то компромиссу. Но я думаю, что ключевым здесь является отсутствие на таких встречах Китая, Индии, так что "Большая семерка" несколько отстает от сегодняшней ситуации в мире. А значит, это встреча только в кругу Запада, и разбитие этого круга означало бы огромные проблемы. И в этом контексте саммит "Большой семерки" имеет шансы сближения тех позиций, которые начали сильно отличаться, особенно во время президентства Дональда Трампа.

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