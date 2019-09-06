Россия пока отошла в сторону, битву за Украину продолжают США и Китай. (Advance, Хорватия)

Advance (Хорватия): страна, попавшая в расставленные силки геополитики. Россия пока отошла в сторону, и битву за Украину продолжают США и Китай. Фронтом стал индустриальный гигант в Запорожье

С географической и политической точки зрения украинский кризис был и остается борьбой за влияние на эту большую страну между Европой - Европейским союзом - и Россией. Бывший президент Украины Виктор Янукович в какой-то момент подумал, а на самом деле просчитал по договору с Москвой, что не стоит продолжать идти по пути интеграции с ЕС, а может, и евроатлантической интеграции. Вместо этого Янукович решил пойти другим путем - на Восток.

В Москве торжествовали и рисовали новые карты Евразийского экономического союза недолго, так как, отказавшись от своей и без того неуверенной проевропейской позиции, Виктор Янукович вынес и себе, и своей стране приговор. Разразился кризис, начался Майдан. Януковича свергли, а на востоке Украины началась война, которая фактически продолжается поныне.

Еще на раннем этапе США вышли на сцену, и, таким образом, борьба за Украину, за влияние на нее, обрела еще один аспект, хотя в Европейском союзе и США о нем предпочитают молчать. Скудные сведения об этом поступают только из редких подслушанных разговоров, таких как тот, в котором из уст помощника госсекретаря Виктории Нуланд прозвучала сакраментальная фраза: "Да пошел этот Евросоюз!".

За время, которое прошло с момента обострения, все немного улеглось. Военный конфликт на востоке Украины, на Донбассе, в целом погашен благодаря договоренностям так называемой нормандской четверки (Путин, Меркель, Олланд и Порошенко), которую в Минске принял у себя президент Александр Лукашенко. Но, разумеется, до конца ситуация так и не разрешилась, и Крым остается постоянным источником напряженности, а также большой проблемой для современных картографов, которые чаще всего выбирают пунктирную линию. Тем самым отражается вся "сложность" положения...

В конце прошлого года произошла очередная эскалация конфликта, к счастью, не столь значительная, как некоторые предыдущие. Тогда украинские моряки вступили в непродолжительное столкновение с российскими силами в Керченском проливе близ Крыма. В результате россияне арестовали украинских моряков. Сам инцидент произошел из-за разногласий по поводу того, кто, где и как имеет право проходить [в Азовском море]. В каком-то смысле эскалация должна была придать президенту Петру Порошенко новый импульс в его борьбе за второй мандат. Поэтому президент Украины немедленно ввел на несколько недель военное положение. Однако это ему не помогло, и на выборах украинцы отдали предпочтение более умеренному кандидату - Владимиру Зеленскому, который даже не является политиком. Он актер и комик.

Сам этот факт многое говорит нам о том, что простые украинцы думают о происходящем и как они вообще относятся к политике.

За плечами Зеленского уже остались первые сто дней [нахождения] у власти. И хотя его точные планы до сих пор до конца неизвестны, уже сейчас можно сказать, что сегодня царит более спокойная обстановка, чем была при Порошенко. Накануне завершения своего президентского мандата он все чаще появлялся в военной форме, что, однако, не добавило ему голосов, хотя он надеялся на обратное.

На днях пришла новость о том, что ведутся переговоры об обмене пленными между Россией и Украиной (включая упомянутых украинских моряков, которые были задержаны во время инцидента в Керченском проливе). Как это часто бывает в этом регионе, получить точную информацию там непросто. Поэтому есть те, кто утверждает, что обмен уже состоялся, и те, по чьим словам, к нему еще не приступали. Как бы там ни было, ясно, что ведется работа в этом направлении, и это подтверждают обе стороны. Это хорошо и важно, ведь любой шаг к нормализации [отношений], пусть даже небольшой, нужно приветствовать.

Зеленский очень деятелен, и украинцам это нравится. На этой неделе были опубликованы результаты опросов, которые подтверждают довольно высокий рейтинг молодого президента - целых 70 процентов. Неудивительно, ведь, по его словам, он будет упорно бороться с коррупцией. Зеленский издал уже более 500 президентских постановлений, уволил более 300 чиновников, предпринял как минимум 20 поездок по стране и нанес пять зарубежных визитов. В стадии подготовки находятся 465 новых законов и поправок...

Разумеется, сложнее всего ему будет определиться с подходом к России. Что касается Москвы, то, похоже, там Зеленского воспринимают с осторожным оптимизмом, считая его человеком, с которым можно говорить и иметь дело. Он не майдановец и даже не старается приблизиться к этой "касте".

В понедельник в Берлине снова состоится заседание нормандской группы. И пусть в нем примут участие только министры, эта встреча имеет большое значение. Она должна стать увертюрой к встрече четверки, то есть в скором времени можно ожидать, что за одним столом переговоров встретятся Владимир Путин, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский (весьма вероятно, что новая информация об этом, а может даже точная дата, станет известна в понедельник).

Пока Европа готовится к снижению напряженности, вокруг Украины разворачивается новая битва. И снова в ней участвуют сильные державы. Правда, на этот раз они очень далеки друг от друга. Речь идет о Соединенных Штатах и Китае.

Утром 31 августа посол Китая в Киеве Ду Вэй обвинил США "во вмешательстве во внутренние дела Украины". Это заявление прозвучало через два дня после того, как в столице Украины побывал советник Трампа по безопасности Джон Болтон. Тот, будучи в Киеве, предостерег украинские власти и президента Зеленского от "заманивания" их в китайскую орбиту влияния. То есть, по словам Болтона, Китай и ее "дипломатия долговой кабалы" представляют опасность для Украины. Свои предостережения Болтон высказал после того, как Китай заявил о планах по покупке украинского гиганта - компании по производству самолетов Мотор Сич (украинское предприятие, занимающееся разработкой и производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолётов и вертолётов, а также промышленных газотурбинных установок, - прим. ред.) со штаб-квартирой в городе Запорожье на юго-востоке страны.

Сначала многие не понимали, зачем Болтон вообще поехал в Киев. Однако вскоре все стало ясно. Слова Болтона прозвучали не только как "добрый совет", но и как своеобразная американская угроза в адрес Украины, которая вскоре может остаться без поддержки Вашингтона. Разумеется, учитывая украинскую ситуацию, Киев совершенно не заинтересован в подобном развитии событий. Но угрозы в духе "мы не станем вас защищать", которые поступают от США в адрес малых союзников, уже стали частью тактики администрации Трампа.

Также Болтон приехал в Киев, чтобы донести до украинцев: их сотрудничество с Китаем, с которым Трамп ведет жестокую торговую войну, угрожает украинской военной безопасности. "Военные и чувствительные технологии не должны попасть к противникам или потенциальным противникам. Мы уведомляем друзей и партнеров об опасностях, которые дают китайские инвестиции", - сказал Болтон.

Китай планирует приобрести мажоритарную долю в компании Мотор Сич, однако все детали переговоров хранятся в строжайшем секрете. Речь идет о компании и производстве, которые были созданы в Запорожье еще во времена Советского Союза. Сегодня Мотор Сич является одним из крупнейших производителей двигателей для гражданских и военных самолетов и вертолетов, а также для крылатых ракет.

Почему эта покупка чрезвычайно важна для Китая? Во-первых, Китай сможет расширить свое влияние в Европе за счет Украины, а во-вторых, (что, возможно, еще важнее) Китай получит доступ к недостающим ему технологиям.

Украинский гигант Мотор Сич столкнулся с проблемами. Главным рынком сбыта компании всегда была Россия, но украинский кризис, а в особенности присоединение Крыма и война на Донбассе в 2017 году, все изменил. Украина запретила весь экспорт военного оборудования и техники в Россию, но для такой компании, как Мотор Сич, это самый негативный сценарий. Президент компании Вячеслав Богуслаев, кстати влиятельный политик, близкий к бывшим украинским президентам Леониду Кучме и Виктору Януковичу, взялся за сложное дело - удержать компанию на плаву и выйти на российский рынок. По сведениям журналистов-расследователей украинского ресурса Bihus.info, Богуслаев задействовал связи в Белоруссии, Сербии, а также Боснии и Герцеговине, чтобы эти страны взяли на себя роль посредников между Мотор Сич и российским рынком.

Тем не менее производство сократилось почти вдвое, а прибыль упала с 1,1 миллиарда долларов в 2013 году до 450 миллионов в 2018.

Пошатнувшийся украинский гигант привлек внимание Китая. Богуслаев и в прошлом пытался продать мажоритарную долю в компании китайцам. Но тогда, в 2017 году, украинские власти, а также служба безопасности Украины (СБУ) помешали этой сделке, заявив, что она угрожает украинской стабильности (а также сближению Украины с НАТО).

И вот этот вопрос снова оказался на повестке дня вместе с возможностью продать компанию китайцам. Поэтому Болтон решил лично приехать в Киев, чтобы донести до украинских властей: они не должны допускать этого ни в коем случае.

Так Украина снова попала в геополитические силки, и теперь ее тянут каждый в свою сторону США, Европейский союз, Китай и Россия. После всего, что произошло в последние годы, российское влияние и российские амбиции умерились, а вот китайские стремительно растут. Китай уже сейчас инвестирует миллиарды в украинскую инфраструктуру, энергетику, сельское хозяйство... И чем бы ни грозил Болтон, вряд ли Киев (да и мало кто вообще) сможет сказать Пекину "нет".

Д. Марьянович

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