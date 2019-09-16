Россия поставит Индии С-400 в течение двух лет (Khorasan, Иран)

По данным российского информагентства ТАСС, зампредседателя правительства России Юрий Борисов сообщил о начале поставок в Индию высокоточного современного вооружения, среди которых значатся и ПЗРК С-400. Как рассказал вице-премьер в интервью для телепрограммы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия", удалось добиться значительного прогресса в урегулировании всех деталей, связанных с многомиллиардным контрактом. Разработана специальная программа передачи ракетного вооружения индийской стороне. Замминистра также заверил, что процесс передачи вооружения Индии начнется в течение ближайших полутора лет.

Как стало известно, ранее Россия и Индия после длительных переговоров смогли урегулировать вопросы, связанные с выплатой индийской стороной аванса по 5-миллиардному контракту на поставки С-400. По данным Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ, контракт согласован на основе заключенных ранее соглашений и протоколов о намерениях, и в настоящее время нет препятствий для его выполнения.

В Нью-Дели заявляли о желании приобрести у России ракетные комплексы С-400 еще в 2015 году. Но контракт на продажу Индии зенитно-ракетных комплексов был подписан лишь три года спустя, в 2018 году. Подписание соглашения сразу вызвало недовольство США. В Вашингтоне неоднократно заявляли, что любой стране, которая начнет приобретать у России вооружение, технологии и военную технику, будут грозить американские санкции.

Как ранее заявлял директор федеральной службы по ВТС РФ Дмитрий Шугаев, у Индии уже имеются заказы на приобретение российского вооружения, боевой техники и технологий, на общую сумму 14,5 миллиарда долларов.

За последние два года зафиксирован значительный рост спроса со стороны Индии на российские передовые военные технологии и вооружение. Как пояснил Дмитрий Шугаев, рост "просто огромен, по сравнению с предыдущими годами". К настоящему времени общая сумма заказов уже превысила 14 миллиардов долларов. В России расценивают данную цифру как очень "внушительную и значимую". Военно-техническое сотрудничество становится в последнее время весьма действенным и очень значимым фактором российско-индийских отношений. Благодаря сотрудничеству Москвы и Дели в области ВТС, отношения сторон постепенно приобретают характер стратегического партнерства.

Учитывая непростой характер отношений Индии с соседними государствами, а также заметное в последнее время охлаждение отношений Индии и США (как по причине интенсификации сотрудничества между Москвой и Дели, так и в связи продолжающимися, несмотря на все угрозы Вашингтона, закупками Индией у Ирана энергоносителей), можно предполагать, что сотрудничество с Москвой в данной области действительно имеет долгосрочную перспективу.

ИА "Тасним"

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