Россияне нашли лазейку в законах и скупают землю на литовском побережье (Delfi, Литва)

Депутаты литовского парламента намерены выяснять, действительно ли граждане третьих стран массово пользуются возможностью незаконно скупать землю на литовском взморье. По закону, граждане третьих стран землю в Литве купить не могут, но никто не скрывает, что россияне часто открывают в Литве фиктивные компании и через них покупают землю. Телевидение Lietuvos rytаs сообщает, что, по мнению некоторых депутатов - это угроза нацбезопасности Литвы.

Эксперты в сфере недвижимости говорят: земля на море - одна из самых дорогих в Литве, но по закону купить ее могут не все. Согласно Конституции и закону о земле, землю в Литве не могут покупать граждане третьих стран. Однако, как показала практика, обойти закон несложно - граждане России и Беларуси покупают землю на литовском взморье, открыв в Литве предприятия.

"Была возможность учредить фиктивное ЗАО, установить круг действующих лиц и от имени компании купить землю. Зарегистрированные в Литве компании могут покупать землю, - сказал директор риэлторского агентства Aidila Альгимантас Бружас. - Несколько лет назад разразился скандал, стали расследовать такие сделки. Позже суд упразднил некоторые соглашения о купле-продаже земли, землю у россиян забрали".

Представитель Клайпедской прокуратуры Игне Ротауте сказала, что во всех таких делах у компании был один акционер - гражданин России, компании реально не работали в той сфере, где им необходимо было иметь землю. Поэтому во всех 5 случаях суд признал сделки незаконными, поскольку они были заключены не с реальным покупателем - гражданином России, а со ставленником или компанией.

Заключить часть таких сделок помогло палангское агенство по продаже недвижимости Rolijona. Его руководитель Она Мацкявичене сказала, что они выступали лишь посредниками при заключении договора о купле-продаже.

"За такие покупки литовские агентства не отвечают. Это Минюст, которому подчиняются нотариусы. За такие действия отвечают нотариусы", - сказала она.

Депутатам о существовании такой лазейки известно, однако они не спешат менять закон. Говорят, что такие сделки должна контролировать правоохрана.

"Если граждане третьих стран учреждают или покупают компанию, то она фактически становится их собственностью. Де-факто такие компании фиктивные, они не работают. Тут должны быть активнее прокуроры", - считает депутат Юлюс Сабатаускас.

По словам депутатов, скупающие землю граждане третьих стран могут не только отмывать деньги, но и представлять угрозу нацбезопасности Литвы.

"Если эти предприниматели, которые, пользуясь всякими схемами, приходят в Литву, скупают землю, находятся в ближнем или дальнем кругу президента РФ Владимира Путина, а может, даже участвуют в империалистических авантюрах, естественно, они могут оказывать и какое-то влияние на нас", - сказал консерватор Лауринас Кащюнас.

"Получается так, что они скупят землю, а литовцы там будут уже гостями", - прибавил Сабатаускас.

Часть депутатов намерены выяснять обстоятельства скупки земли на взморье. Если выяснится, что такие действия несут систематический характер, то законы будут ужесточены.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции