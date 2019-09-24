The Washington Post: не являясь главным приоритетом Вашингтона, Украина оказывается в центре очередного вашингтонского скандала

Украина не выступает военным союзником Америки. Ее экономические связи с Соединенными Штатами не играют существенной роли. Новости об её трениях с Россией в значительной степени исчезли из заголовков американских изданий.

Но вот уже второй раз с 2016 года эта страна оказывается в центре крупного вашингтонского скандала.

Президент Трамп призвал украинских лидеров начать расследование в отношении семьи кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена (Joe Biden), таким образом истерзанная войной страна оказалась между молотом и наковальней американской межпартийной политики. Мы снова видим, что политические успехи США могут оказаться в прямой зависимости от происходящего в Киеве. И снова украинцы спрашивают себя, почему именно их втягивают в зону боевых действий, которые ведут Трамп и его противники, пользуясь тактикой "выжженной земли".

События, имеющие место в этой стране, зажатой между Европейским союзом и Россией, где силы Востока и Запада ведут друг с другом борьбу за влияние, обретают невиданную силу в Вашингтоне эпохи Трампа.

Киев уже сыграл главную роль в скандале, который привел к падению Пола Манафорта (Paul Manafort). Председатель кампании Трампа 2016 года заработал миллионы долларов, консультируя украинского президента Виктора Януковича, прежде чем тот не покинул свой пост в результате протестов в 2014 году. В августе 2016 года всплыли данные черной бухгалтерии, где подробно описывались платежи украинского правительства Манафорту, что привело к отстранению Манафорта от участия в кампании, а в дальнейшем стало толчком для возбуждения против него уголовного дела по обвинению в налоговом и банковском мошенничестве, за которые Манафорт поплатился семилетним сроком тюремного заключения.

На протяжении тех лет, что предшествовали свержению Януковича, когда Манафорт наставлял своего украинского клиента на путь политического успеха, другие изучали его работу. Хотя Украина беднее своего соседа, России, у нее достаточно денег, чтобы обеспечивать безрассудную жизнь тем, кто желает присоединиться к битве, которая ведется в ее политических окопах.

"На Украине довольно много людей с деньгами, у многих плохая репутация, и они хотят ее исправить, а многие хотят наладить связь с Западом, - сказал Андерс Ослунд (Anders Aslund), старший сотрудник Атлантического совета. - Украина в гораздо большей степени открыта, чем Россия, такая вот особенность, а если вы открыты, готовьтесь к наплыву преступников из США".

По словам экспертов и политиков, Украина привлекает к себе внимание благодаря необычному сочетанию свободных денег (это ключевая транзитная страна для российского природного газа), коррупции с долгой историей и конкурентных выборов. Американцы, такие как Манафорт и личный адвокат Трампа Рудольф В. Джулиани (Rudolph W. Giuliani), без труда нашли себе клиентов на Украине, где люди полагают, что политическая мудрость США может принести результаты.

"Украинская политика нечистоплотна, но все же конкурентоспособна, - сказал Эндрю Уилсон (Andrew Wilson), старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям. - В итоге, каждая из сторон вооружается этими методами".

Данная ситуация противоположна российской, где несмотря на гораздо более крупные денежные сбережения в политике вот уже два десятилетия господствует один единственный человек: президент Владимир Путин. Российский рынок в значительной степени закрылся для американцев после 2014 года, когда администрация Обамы ввела против России санкции за ее роль в конфликте на Украине, и деловые каналы связи постепенно иссякли.

В общественном сознании украинцев Манафорт прочно ассоциируется с коррупцией эпохи Януковича. Когда в 2016 году всплыла тайная бухгалтерия, киевские дипломаты решили, что причиной для этой утечки информации послужило негодование украинцев по поводу работы Манафорта в их политической системе. Трамп, с восхищением отзывавшийся о Путине, не пользовался в Киеве популярностью, однако мало кто думал, что это было частью более обширной украинской вендетты против кампании Трампа, потому что никто в то время не ожидал ее победоносного исхода.

Между тем в Вашингтоне эпохи Трампа сторонники президента преподносят данный эпизод иначе, - как часть заговора украинского правительства с целью вмешаться в кампанию 2016 года.

Джулиани, глава консалтинговой группы, среди клиентов которой значится целый ряд видных украинских деятелей, сделал своей мишенью бывшего законодателя Сергея Лещенко, который помог обнародовать данные черной кассы. В мае на "Фонс ньюс" (Fox News) Джулиани назвал Лещенко одним из членов группы "врагов президента, а в ряде случаев и врагов США", которые были близки к недавно избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Лещенко утверждает, что его действия были представлены в ложном свете.

"Вместо того, чтобы отдать мне должное, - ведь я посадил в тюрьму преступника, господина Манафорта, которого американские судьи и американские присяжные признали виновным, - они начинают на меня нападать", - сказал он.

Лещенко консультировал Зеленского в ходе президентской компании. Но, по его словам, вендетта Джулиани вынудила его покинуть команду нового лидера, чтобы не навредить отношениям между Украиной и США.

В авторской статье, опубликованной в субботу "Вашингтон пост", он предложил дать показания перед Конгрессом.

Но если конец эры Януковича позволил избавиться от американских политсоветников, включая Манафорта, начавшимся водоворотом на Украину втянуло других американцев, поддерживающих связи с Вашингтоном. Одна энергетическая компания, "Бурисма" (Burisma), наняла нескольких демократов со связями, включая Хантера Байдена (Hunter Biden), сына Джо Байдена, который в 2014 году стал членом совета директоров компании.

В то время его отец занимал должность вице-президента и заведовал политикой администрации Обамы в отношении украинского кризиса.

Младший Байден не оказывал прямой поддержки политикам. По сообщению "Нью Йорк таймс", он получал до 50 тысяч долларов в месяц за работу в совете директоров энергетической компании, что вызвало у некоторых чиновников Госдепартамента - по их собственному признанию - обеспокоенность возможным конфликтом интересов.

Джо Байден утверждает, что никогда не говорил со своим сыном о его работе в "Бурисме".

В 2014 году прокуратура Украины начала расследование предполагаемой незаконной деятельности "Бурисмы", включая отмывание денег и злоупотребление служебным положением владельцем компании Николаем Злочевским. Злочевский и "Бурисма" опровергли обвинения. Одно из дел, связанное с уклонением от уплаты подоходного налога, было улажено посредством выплаты штрафа. Другие не привели к вынесению приговора.

Украинская прокуратура заявила, что никаких доказательств ненадлежащего поведения Хантера Байдена не имеется.

Тем не менее Трамп и Джулиани стремятся вывести украинские деловые отношения Хантера Байдена в публичную сферу.

"Вашингтон пост" сообщила, что один сотрудник разведки получил жалобу заявителя, основанную на телефонном разговоре, состоявшемся 25 июля между Трампом и Зеленским, в котором Трамп попросил его провести расследование в отношении Хантера Байдена.

В минувшее воскресенье Трамп признал, что в разговоре с Зеленским поднимал тему Байденов.

"Этот разговор носил в значительной степени поздравительный характер, речь шла в основном о коррупции, о коррупционном беспределе, о том, что мы не хотим, чтобы наши люди, такие как вице-президент Байден и его сын, стимулировали коррупцию на Украине, - где ее и так хватает", - сообщил Трамп журналистам.

Хантер Байден уже не числится в штате "Бурисмы". В эпоху Трампа контракты на Украине достаются другим действующим лицам.

Кому, например? Например, Джулиани. Среди его клиентов мэр Харькова Геннадий Кернес, некогда союзник Януковича.

Майкл Бирнбаум, Дэвид Стерн

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