The Washington Post (США): двойные стандарты демократов в украинской истории

Нам пока неизвестно, решил ли Трамп заблокировать часть военной помощи Украине для того, чтобы заставить украинского президента возобновить расследование в отношении Хантера Байдена. Но если мы так обеспокоены неподобающими угрозами американских руководителей прекратить оказание помощи Украине, то есть и другие люди, которым следует объясниться.

Эта новость не привлекла к себе почти никакого внимания, однако в мае Си-Эн- Эн сообщила, что сенаторы-демократы Роберт Менендес (Robert Menendez), Ричард Дурбин (Richard J. Durbin) и Патрик Лихай (Patrick J. Leahy) написали письмо на имя генерального прокурора Украины Юрия Луценко, в котором выразили обеспокоенность в связи с закрытием четырех следственных дел, чрезвычайно важных, как они выразились, для расследования Мюллера. Сенаторы дали понять, что от этого зависит, будут ли они голосовать за предоставление американской помощи Украине. Назвав себя "стойкими сторонниками прочных и тесных отношений с Украиной", эти сенаторы от Демократической партии заявили: "Мы поддерживаем процесс наращивания потенциала наших отношений и разочарованы тем, что кое-кто в Киеве по всей видимости отбросил в сторону эти демократические принципы, чтобы не навлечь на себя гнев президента Трампа". Затем они потребовали от Луценко "изменить курс и прекратить любые попытки помешать сотрудничеству с этим важным следствием".

Получается, что когда сенаторы-демократы призывают Украину расследовать действия Трампа, это нормально, а когда президент якобы призывает Украину расследовать действия Хантера Байдена, то это скандал?

А ведь есть еще и Джо Байден. В 2016 году он, будучи вице-президентом, пригрозил отказать Украине в кредитных гарантиях на один миллиард долларов, если та не отправит в отставку своего генерального прокурора Виктора Шокина. Как пишет "Нью-Йорк Таймс", "среди заинтересованных в исходе этой истории людей был Хантер Байден... который в то время входил в состав правления энергетической компании, принадлежащей одному украинскому олигарху, а олигарх этот был на мушке у уволенного генпрокурора".

"Вашингтон Пост" сообщает: "Непонятно, насколько серьезно Шокин, которого официальные представители США и ЕС критиковали за пассивную позицию в отношении коррупции в целом, проверял "Бурисму" на момент своей отставки". Но ясно другое. Байден хвастался тем, что добился его увольнения. В прошлом году он заявил: "Я посмотрел на них и сказал: "Через шесть часов я уезжаю. Если к тому времени прокурор не будет уволен, денег вы не получите". Что ж, этот с... сын недолго продержался после этого - его уволили".

На днях Байден сказал репортерам: "Я никогда не говорил со своим сыном о его коммерческих делах за рубежом". Это откровенная ложь. Хантер Байден в интервью "Нью-Йоркер" признался, что отец как минимум однажды выразил обеспокоенность по поводу его работы в "Бурисме": "Папа сказал: "Надеюсь, ты знаешь, что делаешь". И я ответил, что знаю". Более того, "Нью-Йоркер" сообщает: "В декабре 2015 года, когда Джо Байден готовился к очередной поездке на Украину, его помощники напряженно ждали новых расследований и проверок связей Хантера с "Бурисмой". Специальный представитель администрации Обамы по энергетической политике Амос Хохштейн (Amos Hochstein) поднял этот вопрос в разговоре с Байденом". В том же месяце "Нью- Йорк Таймс" опубликовала статью о том, как коммерческая деятельность Хантера на Украине наносит вред антикоррупционной позиции вице-президента. В ней приводятся слова пресс-секретаря Байдена, заявившего, что никакой связи здесь нет.

Так что Байден был хорошо осведомлен о работе своего сына в "Бурисме", когда в 2016 году начал требовать от Украины увольнения прокурора. Он должен был понимать, что использование американской помощи в качестве рычага давления с целью отставки генерального прокурора как минимум создает видимость конфликта интересов. Федеральные нормы этики требуют, чтобы "все сотрудники отказывались от участия в решении официальных вопросов, если их беспристрастность вызывает сомнения". Байден эти нормы нарушил. Представьте себе, что Трамп требует от Украины уволить прокурора, который ведет расследование в отношении компании, где членом правления работает Дональд Трамп-младший. Уж ему-то никто бы поблажку не сделал.

Во вторник спикер палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ из Калифорнии) объявила, что конгресс в связи с этой украинской историей инициирует процедуру импичмента. Джо Байден одобрил этот шаг, заявив: "Пора конгрессу в полной мере заняться расследованием поведения президента". Такое расследование нанесет гораздо больше вреда Байдену, чем президенту. История о его конфликте интересов будет в центре новостей весь 2020 год вплоть до выборов. Миллионы американцев узнают слово "Бурисма".

Республиканцы в сенате потребуют показаний от Хантера Байдена и будут вызывать повесткой помощников из администрации Обамы, таких как Хохштейн, чтобы те объяснили под присягой, о чем знал вице-президент, и когда он об этом узнал.

Но забудем на время про отставку генпрокурора. Хантер занял должность в украинской газовой компании спустя всего несколько недель после того, как его отец посетил в 2014 году Украину и призвал ее правительство увеличить добычу газа. Хантер Байден не специалист по Украине и по газодобыче. Это вызовет подозрения не только у республиканцев. Независимые эксперты по правовому обеспечению профессиональной деятельности непременно скажут, что здесь налицо серьезный конфликт интересов.

И внимание будет приковано не только к Украине. Как пишет "Вашингтон Пост", "более 20 лет профессиональная деятельность Хантера зачастую была тесно связана с политической деятельностью его отца. Это и Вашингтон, и Украина, и Китай". Трамп воспользуется этим расследованием, чтобы выставить Джо Байдена этакой креатурой вашингтонского болота и показать, что тот использовал свое служебное положение для обогащения сына. Республиканцы в сенате не позволят отправить Трампа в отставку, а вот демократические избиратели на праймериз могут прийти к выводу, что Байден со своими проблемами - это отвлекающий раздражитель, который им совершенно не нужен. Парадокс состоит в том, что расследование демократов в большей степени навредит Байдену в ходе президентской гонки, нежели Трампу.

Марк Тиссен

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