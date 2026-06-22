У Брюсселі припустили розділення України й Молдови на шляху до ЄС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після саміту Молдова - ЄС, який відбувся 22 червня у Брюсселі, натякнула, що після відкриття першого кластера переговорів процес вступу до блоку України та Молдови можуть розділити.

Про це написало Euronews.

Фон дер Ляєн під час розмови із журналістами зазначила, що після відкриття першого кластера кожна країна-кандидат відповідає за себе, тому що вона має впроваджувати різні реформи залежно від того, про яку саме країну йдеться, цитує її видання. Вона додала, що "тут говорить тільки про Молдову".

Глава Європейської ради Антоніу Кошта, який стояв поряд із фон дер Ляєн під час її заяви, похвалив Молдову за швидкі реформи і висловив сподівання, що такими темпами країна зможе швидко розблокувати решту кластерів.

Президентка Молдови Мая Санду також узяла участь у пресконференції. Вона заявила, що їх треба відкрити "негайно й без затримок", ідеться у публікації.

Європейські посадовці й дипломати, імен яких автор статті не назвав, також нібито визнають, що роз'єднання країн на шляху до євроінтеграції є лише питанням часу, хоча і незрозуміло, коли і як це станеться.

Дехто зі співрозмовників заявляв, що вважає несправедливим об'єднання Молдови з Україною на шляху до ЄС, адже це створює хибну рівність між країною, яка перебуває у стані миру, та країною, яка перебуває у стані війни.

Водночас європейці усвідомлюють, що це роз'єднання є дуже чутливим питанням, яке може надіслати "неправильний сигнал" українському суспільству. Тож Брюссель прагне уникнути сценарію, за якого Кишинів просуватиметься безперешкодно, а Київ відставатиме з політичних причин, вказало Euronews.