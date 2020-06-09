Актер Михаил Ефремов устроил пьяное ДТП в Москве

Автомобиль Ефремова пересек "двойную сплошную" и выехал на встречную полосу.

Известный актер Михаил Ефремов попал в аварию на Смоленском бульваре в Москве. Его автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшейся навстречу машиной. Момент аварии попал на видео.

По информации BAZA, актер в момент аварии был пьян. Как сообщили изданию свидетели ДТП, актер находился в невменяемом состоянии.

Водитель автомобиля, в который врезался автомобиль Ефремова, серьезно пострадал. У него закрытая черепно-мозговая травма и сломаны ребра с обеих сторон. Как сообщает Mash, 58-летнего Сергея Захарова смогли реанимировать в машине "скорой", после чего доставили в Институт Склифосовского с многочисленными травмами.

Если пострадавший по вине актера водитель получил тяжелые ранения, то Ефремову грозит уголовное дело по статье 264 УК РФ.

Поддержать Ефремова после ДТП приехали члены его семьи. По информации BAZA, вместе с Михаилом Ефремовым в машине были двое пассажиров: актер Иван Стебунов и его супруга Елена Власова.

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