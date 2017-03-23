Березовец прокомментировал убийство Вороненкова: "Давайте не обманывать сами себя"

Путин убил в центре Киева экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Именно так. Давайте не обманывать сами себя. Это сделал Владимир Владимирович Путин, хотя на курок нажал не его палец. Ему не нужен Крым или Донбасс. Нужна вся Украина, до последней пяди. Украинские пацифисты могут и дальше бросаться на украинскую власть и жалеть девочку-инвалида, которой запретили въезд в Украину. Это уже открытая война со стороны государства-террориста.

Цель - уничтожение украинской нации как таковой. Окончательное решение "украинского вопроса". Пора всем наконец понять это и прекратить внутреннюю войну. Настало время сесть за круглый стол. Или сейчас, или никогда. Завтра для страны может быть поздно.

Украине выпала тяжелая миссия - навсегда покончить с этим злом. Зло аморальное, подлое и насквозь лживое. Но оно не вечно и с ним в конце концов будет покончено.

Віче

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