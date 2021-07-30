Через залізничну аварію на Полтавщині затримується рух поїздів

Через зіткнення поїзда та вантажного трейлера на регульованому переїзді біля станції Решетиліка (Полтавщина) затримується рух поїздів.

Станом на 08:45 затримуються поїзди:

№85 Новоолексіївка - Львів (затримка склала 3 години 50 хвилин);

№10 Маріуполь - Київ (затримка склала 2 години 20 хвилин);

№126 Київ - Костянтинівка (затримка склала 2 години);

№17 Харків - Ужгород (затримка склала 2 години);

№11 Новоолексіївка - Київ (затримка склала 2 години);

№138 Хмельницький - Лисичанськ (затримка склала 1 годину 30 хвилин);

№41 Дніпро - Трускавець (затримка склала 1 годину);

№58 Одеса - Ковель (затримка склала 1 годину).

Інформації про постраждалих під час аварії ні поліція Полтавщини, ні "Укрзалізниця" станом на 8:20 не навели.