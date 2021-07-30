Через залізничну аварію на Полтавщині затримується рух поїздів

30 июля 2021, 10:20
 ЧП Источник: Левый берег

Через зіткнення поїзда та вантажного трейлера на регульованому переїзді біля станції Решетиліка (Полтавщина) затримується рух поїздів.

Станом на 08:45 затримуються поїзди:

  • №85 Новоолексіївка - Львів (затримка склала 3 години 50 хвилин);
  • №10 Маріуполь - Київ (затримка склала 2 години 20 хвилин);
  • №126 Київ - Костянтинівка (затримка склала 2 години);
  • №17 Харків - Ужгород (затримка склала 2 години);
  • №11 Новоолексіївка - Київ (затримка склала 2 години);
  • №138 Хмельницький - Лисичанськ (затримка склала 1 годину 30 хвилин);
  • №41 Дніпро - Трускавець (затримка склала 1 годину);
  • №58 Одеса - Ковель (затримка склала 1 годину).

Інформації про постраждалих під час аварії ні поліція Полтавщини, ні "Укрзалізниця" станом на 8:20 не навели.

Источник: Левый берег
 
 
 