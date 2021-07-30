Через залізничну аварію на Полтавщині затримується рух поїздів

Через зіткнення поїзда та вантажного трейлера на регульованому переїзді біля станції Решетиліка (Полтавщина) затримується рух поїздів.
Станом на 08:45 затримуються поїзди:
- №85 Новоолексіївка - Львів (затримка склала 3 години 50 хвилин);
- №10 Маріуполь - Київ (затримка склала 2 години 20 хвилин);
- №126 Київ - Костянтинівка (затримка склала 2 години);
- №17 Харків - Ужгород (затримка склала 2 години);
- №11 Новоолексіївка - Київ (затримка склала 2 години);
- №138 Хмельницький - Лисичанськ (затримка склала 1 годину 30 хвилин);
- №41 Дніпро - Трускавець (затримка склала 1 годину);
- №58 Одеса - Ковель (затримка склала 1 годину).
Інформації про постраждалих під час аварії ні поліція Полтавщини, ні "Укрзалізниця" станом на 8:20 не навели.