Число жертв атаки на мечеть на севере в Египте достигло 235 человек

Число жертв атаки на мечеть на севере Синайского полуострова составило как минимум 235 человек, сообщает телеканал "Аль арабия".

Ранения получили 130 человек.

В связи с инцидентом в стране объявлен трехдневный траур.

Ранее в пятницу в мечети, расположенной в населенном пункте Рауда в 40 км от города Эль-Ариш произошел взрыв во время пятничной молитвы, после которого нападавшие открыли огонь по людям, выбегающим из мечети. Очевидцы сообщали, что боевики также обстреливали скорые, прибывающие за пострадавшими.

Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.