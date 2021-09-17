COVID-19 в Україні: чотири області на заході країни опинились за крок до "почервоніння"

Ковідна картина в Україні далі гіршає

Ковідна картина далі гіршає. Кількість нових інфікувань росте чи не в геометричній прогресії. Тож уперше з травня, майже шість тисяч українців отримали позитивні тести на коронавірус.

Більше того, маємо і зростання числа летальних випадків. Сто одна смерть - за добу. Одужало півтори тисячі українців. У МОЗі кажуть, за крок до "почервоніння" чотири області західної України. Буковина, Тернопільщина, Волинь і Закарпаття - мають зависокий рівень інфікування та госпіталізацій.