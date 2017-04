Эйфелева башня погасит огни в знак траура по погибшим в Стокгольме

В Париже Эйфелева башня с полуночи прекратит подсвечиваться в знак траура по погибшим в результате нападения в Стокгольме. Об этом сообщила мэр Парижа Анн Идальго, передает ВВС.

В сообщении отмечается, что ее глубоко взволновала новая террористическая атака огромной степени подлости.

Идальго выразила соболезнования родным и близким погибших, а также мэру Стокгольма Карин Вангард.

I will turn my lights off tonight, at midnight, to pay tribute to the victims of the Stockholm attack. #EiffelTower pic.twitter.com/FXm3C1ZchW - La tour Eiffel (@LaTourEiffel) 7 квітня 2017 р.

Как сообщалось, в Стокгольме сегодня днем грузовик въехал в толпу людей. В результате теракта, 4 человек погибли, 15 получили ранения. По подозрению в причастности к теракту арестован один человек.

Инцидент произошел на пешеходной улице Дроттнинггатан сегодня днем.