Гігантський контейнеровоз "Евер Гівен", який майже тиждень блокував Суецький канал, в понеділок, нарешті, зняли з мілини.

Рятувальна операція ще не закінчена, але рух суден по Суецькому каналу потроху відновлюється. Своєї черги з обох сторін каналу, за даними на ранок понеділка, 29 березня, чекали щонайменше 369 суден.

Контейнеровоз "Евер Гівен" зняли з мілини в Суецькому каналі

Чотирьохсотметрове судно, що прямувало з Китаю в Нідерланди, 23 березня зійшло з курсу через штормовий вітер і пилову бурю. Воно перегородило по діагоналі основну транспортну артерію, яка пов'язує Європу та Азію, і блокувало поставки нафти, зерна і безлічі інших товарів. У чергах по обидва боки каналу скупчилися сотні суден. Робочі шість днів відкопували застряглий в піску ніс контейнеровоза, одночасно його відтягували від берега буксирами. 28 березня президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі наказав готуватися до часткового розвантаження "Евер Гівен", але цього вдалося уникнути завдяки воді, яка піднялася. Суецький канал довжиною майже двісті кілометрів пов'язує Середземне і Червоне моря, через нього проходить 12 відсотків світової торгівлі. Альтернативний шлях - навколо Африки - займає в середньому на тиждень довше і обходиться дорожче. Після новин про звільнення судна "Евер Гівен" ціни на нафту, які піднялися в п'ятницю, 26 березня, на три відсотки, в понеділок, 29 березня, почали знижуватися.