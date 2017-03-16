Лагард подтверждает ранение сотрудника МВФ в Париже

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард подтвердила ранение одного сотрудника в парижском офисе Фонда от взрыва посылки с неизвестным веществом внутри.

Об этом она заявила в обращении, обнародованном в четверг сразу после теракта, передает Укринформ.

"Меня проинформировали о взрыве в парижском офисе МВФ, в результате которого ранение получил один из наших сотрудников", - сказала глава Фонда.

Она отметила, что находится в контакте с офисом, и выражает свое сочувствие коллегам во французской столице.

"Я осуждаю этот трусливый акт насилия и вновь подтверждаю решимость МВФ продолжить свою работу в соответствии с нашим мандатом. Мы тесно сотрудничаем с французскими властями, чтобы расследовать этот инцидент и обеспечить безопасность наших сотрудников", - подчеркнула Лагард.

Как сообщило информагентство Reuters, инцидент в парижском офисе МВФ произошел в четверг. По информации правоохранителей, ранения лица и рук получила женщина-сотрудник Фонда, когда открыла посылку. По словам главы полиции французской столицы, взорвалось самодельное устройство.