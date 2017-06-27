Мощная кибер-атака на Украину организована спецслужбами РФ

Мощная кибер-атака на украинские компании, которая происходит во вторник, организована спецслужбами Российской Федерации и является одним из элементов гибридной войны против Украины, считает украинский парламентарий, советник главы МВД Антон Геращенко.

"Против Украины была начата масштабная кибер-атака, она сделана под маскировкой, что якобы вирус…По предварительной информации – это организованная система, что-то типа такой себе тренировки со стороны спецслужб Российской Федерации. Целью этой кибер-атаки являются банки, СМИ, транспортные коммуникации", - сказал А.Геращенко в эфире телеканала "112.Украина" во вторник днем.

По его словам, вирус на компьютеры попадал в течение дней и даже недель путем получения сообщений на почту. "И сегодня в 11.00, которые была заражены заранее, были активированы вирусом. Таким образом, это еще один пример использования кибер-атак в гибридной войне против нашей страны", - считает А.Геращенко.

При этом он добавил: "Я думаю, что в ближайшее время с помощью сотрудников службы безопасности, кибербезопасности национальной полиции будут выявлены пути поступления данного вируса и предложены варианты решения этой проблемы".