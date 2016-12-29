На борту Ту-154 за 10 секунд до падения началась "особая ситуация"

Перед авиакатастрофой Ту-154 Министерства обороны в течение 10 секунд развивалась "особая ситуация"

Об этом заявил на пресс-конференции начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ Сергей Байнетов, передает "ДС" со ссылкой на "РБК".

По словам Байнетова, расшифровка переговоров экипажа Ту-154 показала, что командир перед падением сказал "о начале особой ситуации". При этом других подробностей данной ситуации не сообщается. Радиообмен с Ту-154 был очень краток.

Он заявил, что расшифровка данных позволила вдвое сократить количество версий причин авиакатастрофы.

"Нельзя сказать об одной причине этого авиационного происшествия. Эти причины лежат в области и человеческого фактора, и авиационной техники, и внешних условий", - подчеркнул Байнетов.

Также не исключается версия теракта. Хоть взрыва на борту самолета не было, однако могло быть "некое механическое воздействие".

Напомним, ранее сообщалось, что в море был обнаружен третий черный ящик Ту- 154, который был очень сильно поврежден. Исходя из расшифровки записей речевого бортового самописца, у самолета возникли проблемы с закрылками, в результате чего он стал неуправляемым и упал в Черное море.

Как известно, самолет Ту-154 Министерства обороны России разбился утром 25 декабря после вылета из Адлера. На борту находились 92 человека: артисты Академического ансамбля песни и пляски им. Александрова, журналисты, военные и 8 членов экипажа. Причины авиакатастрофы Ту-154 пока не названы. Основными рабочими версиями являются: попадание в двигатель посторонних предметов; некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей; ошибка пилотирования; техническая неисправность самолета.