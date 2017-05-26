На Черниговщине одноместный самолет упал на частный двор, пилот погиб (фото)

Одноместный самолет Cessna-172 упал в районе аэродрома Певцы. Пилот погиб на месте.
При падении самолет повредил частный дом, расположенный неподалеку.
Спасатели сообщили, что в 14:58 в оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение о падении воздушно-моторного летом возле аэродрома "Пивци".
При падении самолет задел жилой дом и загорелся. В результате повреждено 10 кв.м. внешней стены здания. Жители дома не пострадали.
По вызову на место происшествия приехали 4 отделения пожарно-спасательных подразделения города. В 15:15 пожар был локализован и в 15-30 окончательно ликвидирована.
В результате падения самолета погиб житель Киевской области 1981 года рождения. Жители жилого дома не пострадали.
Причина падения самолета устанавливается.
На месте происшествия работают спасатели, полиция и кареты скорой помощи.