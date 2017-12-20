На Одесской трассе под Киевом образовалась 7-километровая пробка

В течение минувших суток подразделения ГСЧС из снежных заносов освободили 691 единицу автотранспорта, оказали помощь 1412 гражданам.

Из-за непогоды ограничено движение всего автотранспорта от Белой Церкви в направлении Одессы и со стороны Жашкова в направлении Киева.

Об этом сообщает ГСЧС.

Как отмечается, в Киевской области на участке автодороги Киев-Одесса между Белой Церковью и Жашковом Черкасской области продолжаются мероприятия по ликвидации заторов общей длиной 7,5 км, которые образовались в результате обледенения дорожного полотна. Наблюдается медленное движение грузового и легкового транспорта в обоих направлениях.

"С целью расчистки от гололедицы указанного участка автодороги и окончательного высвобождения грузового автотранспорта, остающегося на обочине, ограничено движение всего автотранспорта со стороны г. Белая Церковь в сторону г. Одессы и со стороны г.Жашков в направлении г. Киева. Автомобили поочередно буксируются 19 тягачами (от ГСЧС - 13). Из заносов высвобождено 402 автомобили", - говорится в сообщении. Читайте также: На Одесской трассе застрял автобус с детской сборной Украины по тхэквондо

К ликвидации заторов на этом участке привлечено 49 единиц техники и 111 человек. в том числе от ГСЧС 20 единиц техники и 76 человек личного состава. Развернуто два пункта обогрева людей.

Проезд по остальным дорогам государственного и регионального значения обеспечен.

По состоянию на 7 часов 20 декабря снег наблюдаются в Винницкой, Киевской, Ривненской, Черниговской областях. На остальной территории Украины - без осадков.

По данным Укргидрометцентра, 20 декабря на дорогах страны, кроме юга и востока, гололедица.

Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлечено 1070 единиц техники и 2160 человек личного состава, из них от Укравтодора - 796 ед. тех. и 1314 работников, от ГСЧС - 274 ед. тех. и 846 человек личного состава.