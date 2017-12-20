На трассе Киев - Одесса из-за снегопадов застряли около 800 фур

На трассе Киев - Одесса из-за осложнения погодных условий застряли около 800 грузовиков.

Об этом вечером 19 декабря "Громадському" сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

По его словам, пробка образовалась на 117-130-х километрах пути в направлении Одессы. На месте работают около 50 экипажей патрульной полиции и спецтехника.

"Мы предупреждали водителей, чтобы не выезжали, но этой просьбой пренебрегли, транспорт все равно пошел, мы вынуждены были его останавливать. Призываем всех автоперевозчиков и владельцев автотранспорта воздержаться от движения по этому направлению и дать нам возможность расчистить магистраль", - заявил Билошицкий.

В Украине 18-19 октября объявили штормовое предупреждение. Из-за снегопадов без электричества остались 147 населенных пунктов. "Укравтодор" призвал украинцев воздержаться от поездок на дальние расстояния.