Названа причина взрыва на заводе "Запорожкокс"

При проведении работ взорвался газ, скопившийся внутри емкости, который выходил наружу через разгрузочный клапан в непосредственной близости от выполнения работ, передает корреспондент УНН со ссылкой на пресс-службу завода.

"16 марта 2017 года в 15:00 на ЧАО "Запорожкокс" произошел групповой несчастный случай. На крыше сборника конечного охлаждения коксового газа проводились огневые работы с применением газовой горелки и электросварочного аппарата. Работы выполняли 4 работника подрядной организации "ПромИнтегра". При проведении работ взорвался газ, скопившийся внутри емкости, который выходил наружу через разгрузочный клапан в непосредственной близости от выполнения работ. Три человека погибли на месте, четвертый человек был в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию, где скончался от полученных ран", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что на ЗАО "Запорожкокс" создана специальная комиссия для расследования обстоятельств трагедии. По предварительной версии, несчастный случай произошел из-за грубого нарушения требований правил охраны труда.

Напомним, в Запорожье в результате взрыва на заводе "Запорожкокс" погибли четыре человека. Сообщение о взрыве поступило в 15:15. Также в полиции отметили, что взрыв был производственного характера. По сообщению начальника управления безопасности завода Вадима Адвокатова, взрыв не повлияет на экологическую ситуацию в городе.