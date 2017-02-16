Неизвестные совершили нападение на председателя Института национальной памяти

В четверг, 16 февраля, в 13:30 неизвестные напали на председателя Института национальной памяти Владимира Вятровича под зданием информационного агентства Укринформ.

Как сообщили Украинские Новости, несколько человек перед входом в здание набросились на Вятровича.

Охрана разняла главу Института нацпамяти и неизвестных нападавших.

Прибывшие на место правоохранители задержали злоумышленников до прибытия полиции и выяснения обстоятельств.

Сам Вятрович сообщил, что нападавшие не предъявили никаких конкретных претензий, а лишь намеревались ударить его.