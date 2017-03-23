Охранник Вороненкова прооперирован, его состояние тяжелое - медики

Охранник экс-депутата Госдумы был ранен в живот и потерял много крови.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам медиков, операция длилась 4 часа. Охранник экс-депутата Госдумы был ранен в живот и потерял много крови. Врачи говорят, что его состояние тяжелое, но контролированное.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 марта, в центре Киева в результате стрельбы бывший депутат Госдумы РФ Вороненков, который получил украинское гражданство, был убит, его телохранитель и киллер получили ранения.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что у киллера, который застрелил экс- депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, при себе было служебное удостоверение, правоохранители проверяли его подлинность. На данный момент известно, что личность убийцы Вороненкова установлена, это гражданин Украины. Онумер на операционном столе.