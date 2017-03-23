Охранник Вороненкова является сотрудником спецслужб Украины - Луценко

Охранник убитого бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова является сотрудником одной из спецслужб Украины, заявил Генпрокурор Юрий Луценко.

"Погибший Вороненков находился под охраной одной из спецслужб Украины. Человек, который был ранен и который смог выстрелить в ответ киллеру является действующим сотрудником одной из спецслужб Украины", - сказал Луценко.

Ранее ZN.UA в СБУ и Генпрокуратуре сообщили, что убитый в Киеве экс-депутат Госдумы России Денис Вороненков не обращался с просьбой о предоставлении охраны ни в ГПУ, ни в СБУ.

Как известно, в момент убийства с Вороненковым был один охранник, который пострадал, ранив при этом киллера. Сейчас он находится в больнице под охраной полиции.