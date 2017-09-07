ООН: От урагана "Ирма" могут пострадать 37 млн человек

От бушующего в Атлантическом океане урагана "Ирма" могут пострадать около 37 миллионов человек. Об этом 7 сентября на брифинге в Нью-Йорке заявил пресс-секретарь ООН, передает "Центр новостей ООН".

"Мы уже направили в Барбадос группу сотрудников ООН по гуманитарным вопросам. Они будут работать с Карибским агентством по чрезвычайным ситуациям. К отправке готовы еще несколько групп. Мы предполагаем, что от урагана могут пострадать до 37 миллионов человек", - заявил на брифинге в Нью-Йорке пресс-секретарь ООН.

Отмечается, что к деятельности по предотвращению последствий надвигающегося урагана, привлекают полицейских и военнослужащих ООН на Гаити.

В то же время сотрудники Детского фонда ООН считают, что в ближайшее время стихия может обрушиться на Антигуа и Барбуду, Доминик, Сент-Маартен, Сент- Китс и Невис и на Виргинские острова. После этого, по мнению представителей ООН, от урагана пострадают Доминиканская Республика, Гаити, Куба и США.

Сообщается, что на данном этапе сотрудники ЮНИСЕФ готовятся поставлять в зоны бедствия питьевую воду и продукты питания, а также к оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.

Ранее сообщалось, что канадские авиакомпании отправляют рейсы в несколько стран Карибского бассейна, чтобы эвакуировать граждан Канады до прихода мощного урагана "Ирма". Также сообщалось, что ураган "Ирма" разрушил два острова, в результате чего погибли не меньше 7 человек.

Напомним, что накануне ураган "Ирма" обрушился на Карибские острова и движется к США. В связи с этим в Пуэрто-Рико и американском штате Флорида был объявлен режим чрезвычайного положения. В связи с этим несколько миллионов жителей покинули штат Флорида из-за надвигающейся стихии.

