Под Киевом слетел в кювет и перевернулся автобус, 13 человек получили травмы

Возле села Мытница Васильковского района на Киевщине слетел в кювет и перевернулся автобус, следовавший по маршруту "Киев-Фастов". В салоне находились 22 пассажира. В результате аварии 13 человек получили травмы различной тяжести, семеро из них пришлось госпитализировать.

"Водитель микроавтобуса не выбрал безопасной скорости движения", - назвали причину ДТП в Главном управлении Национальной полиции в Киевской области.

Полиция открыла уголовное производство, продолжается следствие.

Напомним, в Киеве водитель сбил трехлетнюю девочку и влетел в киоск.