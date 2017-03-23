Пожар охватил половину складов арсенала в Балаклее

По предварительным данным пожар и взрывы на складах боеприпасов возле Балаклеи Харьковской области уже распространились на половину территории, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман

"Мы уже сейчас оцениваем, что около 50% территории базы", - сказал Гройсман, передает "Украинская правда".

Он также отметил, что полностью оценить масштабы происшествия возможно будет только после того, как снизится интенсивность взрывов.

Напомним, в ночь на 23 марта в городе Балаклея в Харьковской области взорвался склад боеприпасов. Власть начала эвакуацию людей из пятикилометровой зоны в районе ЧП.

По словам Матиоса, на складе в Балаклее Харьковской области, который взорвался минувшей ночью, до ЧП хранилось 138 тысяч тонн боеприпасов - танковые и артиллерийские снаряды калибра 125 та 152 мм. Он также сообщал, что инцидент стал результатом диверсии.

Сообщалось также, что из-за пожара на складе боеприпасов эвакуировано почти 20 тысяч населения. А "Украэрорух" перекрыл воздушное пространство в радиусе 40 километров над местом пожара.