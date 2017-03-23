Пожар в Балаклее может длиться неделю, - Гройсман

Пожар на складе боеприпасов в Балаклее харьковской области может длиться от трех до семи дней, все зависит от разных факторов

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил во время брифинга в Балаклейском районе

"Повреждено почти половину самого арсенала, мы видим, что нам нужно еще несколько дней. От трех до семи суток может происходить ситуация", - отметил Гройсман.

По его словам, за это время должны разорваться все снаряды, что есть сейчас на складе.

Он сказал, что задача правительства состоит в том, чтобы "максимально позаботиться о почти 36 тысяч человек, которые проживают на территории потенциального поражения".

Государство выделит средства из резервного фонда для Харьковской облгосадминистрации.

Кроме того, он сказал, что пока невозможно потушить пожар с помощью авиации.

"Боеприпасы взрываются и разлетаются, дальность разлета 0,5-1 км. Там применяют пожарные танки Министерства обороны, там есть специальная команда, у которой есть бронированная техника, которая может зайти туда и провести необходимые работы", - добавил он.