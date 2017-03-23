Расследовать убийство Вороненкова будет прокуратура Киева

Генеральная прокуратура поручила прокуратуре Киева расследовать убийство бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.

"По поручению Генерального прокурора Украины Юрия Луценко подследственность в уголовном производстве по факту убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, что произошло 23 марта в центре Киева, определены по столичной прокуратурой", - сказано в нем.

Открыто уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Согласно сообщению, создана межведомственная следственная группа из числа следователей столичной прокуратуры и Национальной полиции, а также определена группа процессуальных руководителей.

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Отметим, Служба безопасности Украины не обеспечивала охрану бывшего депутата Государственной думы Российской Федерации Дениса Вороненкова, убитого в четверг в центре Киева.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил Россию в убийстве бывшего депутата Госдумы, гражданина Украины Дениса Вороненкова.

Президент Украины Петр Порошенко провел совещание с силовиками по убийству Дениса Вороненкова. Где зазачив, что убийство Вороненкова - теракт со стороны России.

Ранее, Вороненков дал показания Генпрокуратуре Украины по делу о государственной измене Виктора Януковича.

Через несколько дней после этого российская газета "Коммерсантъ" написала, что вторым депутатом был коммунист Денис Вороненков, который переехал в Украину.

6 декабря 2016 Денис Вороненкова получил гражданство Украины, поскольку является наполовину украинском.