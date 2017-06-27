Расследовать взрыв авто в Соломенском районе Киева будет военная прокуратура

Генеральный прокурор Юрий Луценко поручил Главной военной прокуратуре расследование теракта в Соломенском районе Киева, в результате которого погиб начальник спецназа Главного управления разведки Министерства обороны Максим Шаповал.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил военный прокурор Анатолий Матиос, передают Українські Новини.

"Решением (постановлением) Генпрокурора уголовное производство по факту совершения сегодняшнего теракта в отношении офицера Минобороны передано для расследования в главную военную прокуратуру", - написал он.

Других деталей он не сообщил.

Как сообщали Українські Новини, в центре Киева взорвался автомобиль, дороги перекрыты.

Позже стало известно, что из-за взрыва автомобиля в Киеве погиб мужчина, было опубликовано видео взрыва.

Полиция считает взрыв автомобиля в Киеве терактом: погиб руководитель спецназа ГУР. Позже стало известно и имя погибшего.